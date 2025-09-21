X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১২আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪১
মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ব্যবসায়ীরা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেছেন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিকাল ৫টা থেকে দেড় ঘণ্টা এই বৈঠক হয়। বৈঠকে এলডিসি গ্রাজুয়েশন, শ্রম আইন সংশোধনসহ ব্যবসায় খাতে নানা সমস্যার বিষয়াদি নিয়ে ব্যবসায়ী নেতারা আলোচনা করেন।

বৈঠকে বিজেএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি কামরান তানভিরুর রহমান, সাবেক সভাপতি তপন চৌধুরী ও নাসিম মনজুর, এফবিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি একে আজাদ, প্রাণ গ্রুপের প্রধান আহসান খান চৌধুরী, বিকেএমইএ’র সভাপতি এম এ হাতেম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজেএমইএ’র মহাসচিব রশিদ আহমেদ হোসাইনী, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য এসএম ফজলুল হক প্রমুখ।

‘এলডিসি গ্রাজুয়েশনের জন্য এখনও প্রস্তুত নয়’

বৈঠকের পরে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশের বিজনেস কমিউনিটিতে যারা জড়িত আছেন তাদের প্রায় সবাই আজকে এখানে উপস্থিত। বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে যেসব বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন আজকে তারা সবাই এখানে আছেন। তাদের আসার পেছনে দুটো কারণ আছে। একটা হচ্ছে আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশন এবং আরেকটা লেবার ইস্যু। এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগে আগামী যে সম্ভাবনা আছে সেটাকে প্রটেক্ট করার জন্য, রক্ষা করার জন্য আমাদের কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘এই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত কথা শুনেছি, উনারা (ব্যবসায়ীরা) সুবিধা-অসুবিধাগুলো বলেছেন। এখান থেকে যেটা প্রতীয়মান হয় যে এলডিসি গ্রাজুয়েশনে যাওয়া এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বর্তমান এবং আগামী দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে না। কারণ বাংলাদেশ এখন একটা বড় ধরনের আপরাইজিংয়ের পরে আমরা এখন দেশটার অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য সবাই মিলে কাজ করছে, এটা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। বিগত দিনে এলডিসির গ্রাজুয়েশনের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিসংখ্যানগুলো দেওয়া হয়েছিল এগুলো প্রশ্নবিদ্ধ আছে।’

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি, বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি আমরা অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতে চাই, যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখছি, এই মুহূর্তে এলডিসির গ্রাজুয়েশন স্থগিত রাখার বিষয়ে আমরা সবাই আলোচনা করেছি। এটা স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে।’

‘এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা এটাও মতামত দিয়েছেন, এই সরকার বর্তমানে এলডিসিরি বিষয়ে একটা চিঠি দেওয়া দরকার জাতিসংঘকে—বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে এই মুহূর্তে রেডি আছে কিনা? বর্তমান সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন একটা চিঠি দেয় এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা এখানে এসে সরেজমিন দেখে বাংলাদেশের প্রস্তুতিটা আছে কিনা, এটা প্রত্যক্ষভাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।’

লেবার ইস্যুতে আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে আমির খসরু বলেন, ‘লেবার ইস্যুতে রেটিফিকেশনের ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের কোনও সমস্যা নাই। কিন্তু অন্যান্য ইউনিয়নের নাম্বার নিয়ে যে বিষয়গুলো আছে সেখানে এই পরিবর্তনটা আনলে সত্যিকার অর্থে শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন হবে কিনা এটা বিবেচনা করা দরকার কিংবা ইউনিয়নগুলো এফেক্টিভলি কাজ করতে পারবে কিনা এটাও বিবেচনা করা দরকার।’

‘এগুলো বিবেচনা না করে তাড়াহুড়া করে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে আগামী দিনে একবার যদি একটা বেড মেসেজ যায় দেশের ভেতরে, দেশ বাইরে। এটা থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন হবে।’

‘ব্যবসা খাতে আমাদের বড় উদ্বেগের কথা বিএনপি নেতৃত্বকে বলেছি’

বিজেএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, ‘‘আমরা বিজনেস কমিউনিটির যারা শিল্প পরিচালনা দায়িত্বে আছি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি তারা আলোচনা করেছি। আমাদের অনেক বিজনেস কনসার্ন আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় কনসার্ন হচ্ছে এলডিসি গ্রাজুয়েশনের ডেফারমেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলা, আরেক হচ্ছে লেবার ল’ অ্যামেন্ডমেন্ট।”

তিনি বলেন, ‘আপনারা জেনে থাকবেন, ১২৪টা পয়েন্ট নিয়ে টিসিসিতে আলোচনা হয়েছে। ১২৪টা পয়েন্টের মধ্যে আমরা ১২২টা পয়েন্টে একমত হয়েছি। যে দুটি পয়েন্টে আমরা একমত হতে পারিনি এটার বাস্তবসম্মত কারণ আছে।’

কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ‘২০ জন শ্রমিক আবেদন করলেই ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে যেটা আছে শতকরা ২০ জন। একটা শিল্পে ৫, ৭ ও ১০ হাজারের উপরে লোক আছে এমন শিল্পও আছে আমাদের। সেখানে মাত্র ২০ জনের ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেওয়া হয় এবং একটা শিল্পে সর্বোচ্চ পাঁচটা রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেওয়া হয়—তাহলে শিল্প টিকবে না। এটা আমাদের একেবারে রুট লেভেলের বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতা।’

‘যারা শ্রমের অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেন তারা পিছিয়ে যাবেন ২০ জন করে ট্রেড রেজিস্ট্রেশন দিলে। তাতে করে দেখা যাবে যারা জুট ব্যবসা করেন, যাদের ইল মোটিভ আছে, বাড়িওয়ালা যেখানে ২০ জন ৫০ জন শ্রমিক ওখানে রাত্রে বসবাস করেন তারা ট্রেড লাইনের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নেবে এবং রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মতো হাজার হাজার ট্রেড রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যাবেন।’

বিজেএমই সভাপতি বলেন, ‘এই বিষয়টা আমাদের বিগেস্ট কনসার্ন। বিএনপি মহাসচিব ইউএন যাচ্ছেন। সেখানে প্রধান উপদেষ্টাও যাচ্ছেন। যেহেতু মহাসচিব কথা বলার সুযোগ পাবেন, উনার মাধ্যমে আমরা এই বার্তাটা প্রধান উপদেষ্টার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি।’

‘এলডিসি গ্রাজুয়েশন আমরা প্রোসপোন্ড করতে চাই না, আমরা ডেফারমেন্ট চাই। সেটাও বলেছি নির্দিষ্ট মাত্র তিন বছরের জন্য। এই তিন বছর ডেফারমেন্টের এজন্য লাগবে, আমরা এখনও প্রস্তুত না। এর মধ্যে একটা আছে ফলসিফাই ডাটা। যে ডাটা ডাটার ভিত্তিতে করা হয়েছিল। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখনও রেডি না। এই বিষয়গুলো আমরা আমাদের বিএনপির নেতৃত্বকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। আশা করি বিএনপি নেতারা বর্তমান সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হবেন।

ডেমোক্র্যাসি ইন্টারন্যাশনাল: সন্ধ্যায় বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে গুলশানের কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন ‘ডেমোক্র্যাসি ইন্টারন্যাশনাল’র চিফ অব পার্টি ক্যাথেরিন সিছিল। তার সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি চিফ অব পার্টি আমিনুল এহসান এবং প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর আবদুল আলীম।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন।

/এসটিএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
বিএনপিবিজিএমইএমির্জা ফখরুলব্যাবসায়ীআমির খসরু মাহমুদ চেীধুরী
সম্পর্কিত
ঢাবি শিক্ষার্থীদের নিয়ে ফজলুর রহমানের ‘অবমাননাকর’ মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালো ডাকসু 
দুর্নীতি নির্মূল না হলে কোনও সংস্কারই কাজে আসবে না: মঈন খান
বিশ্ববিদ্যালয় এতিমখানা নয় যে খাট-ডাইনিং টেবিল দেবেন: রিজভী
সর্বশেষ খবর
মহানববি (সা.) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক: ধর্ম উপদেষ্টা
মহানববি (সা.) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক: ধর্ম উপদেষ্টা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জহুরুল ইসলামকে চাকরি থেকে অপসারণ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জহুরুল ইসলামকে চাকরি থেকে অপসারণ
পশ্চিমাদের স্বীকৃতিতে ফিলিস্তিনের বাস্তবতা বদলাবে?
পশ্চিমাদের স্বীকৃতিতে ফিলিস্তিনের বাস্তবতা বদলাবে?
নির্বাচনি প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও অপ্রস্তুত রাকসু ভবন
নির্বাচনি প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও অপ্রস্তুত রাকসু ভবন
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন নুরুল হক নুর
উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন নুরুল হক নুর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media