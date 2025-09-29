X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
১০৪ জন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা পিকনিক করতে গেছেন: মেজর হাফিজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৫আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৩
বক্তব্য রাখছেন মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অপ্রাসঙ্গিকভাবে ১০৪ জন সদস্য নিয়ে পিকনিক করতে জাতিসংঘে গেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘‘সফলতা পান বা না পান, ব্যয় সংকোচন আগে করতে হবে। ১০৪ জনকে নিয়ে তিনি কেন জাতিসংঘে যাবেন? এটা বাংলাদেশের জনগণের দেওয়া অর্থের অপচয়। ১০৪ জনকে নিয়ে এভাবে পিকনিক করতে যাওয়া বাংলাদেশের মতো দুর্বল অর্থনীতির দেশের জন্য মানানসই নয়।’’

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মের আয়োজনে ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিকল্প নেই’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

হাফিজ বলেন, ‘‘১০৪ জনকে নিয়ে তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) কেন জাতিসংঘে গেলেন। ১০ মিনিটের একটা ভাষণ দেবেন সেখানে। আমি জাতিসংঘে দুবার গিয়েছি। এই ধরনের মিটিংয়ে আমি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছি। এখানে একটা মেটো বক্তৃতা দেয় ১০ মিনিটের, এটা কেউ শোনে কেউ শোনে না।’’

আগামী নির্বাচনে জামায়াতের সঙ্গে জোট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘জনগণের রায়কে ভয় পায় জামায়াত। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আসা বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে দুই-একটি রাজনৈতিক দল মিলে কোনও নির্বাচনি ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে পারে না। ভোটে জিততে পারবে না জেনেই উদ্ভট চিন্তা সামনে এনেছে জামায়াত। জনগণের ওপর কিছু চাপিয়ে দিলে তা মেনে নেবে না বিএনপি।’’

নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চাইলে বিএনপি তার জবাব রাজপথেই দেবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অর্ধেক আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। দ্রুতই তালিকা প্রকাশ করে প্রচারণায় মাঠে নামা হবে। যুগপৎ আন্দোলনে মিত্র দলগুলোকে অর্ধশত আসন ছাড়তে প্রস্তুত বিএনপি।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘পিআরের দাবি বিএনপিকে ঠেকানোর কৌশল। জামায়াত মনে করছে তারা ইতিহাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পিআরের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে চাওয়া এবং তাদের কিছু নেতার কথায় বিব্রত হয়েছি। তাদের এক নেতা বলেছেন—তারা সরকার গঠন করবে আর বিএনপি বিরোধী দলে থাকবে। স্বপ্ন দেখা ভালো, তবে সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত।’’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘‘পাহাড়ে আবার পুরোনো খেলা শুরু হয়েছে। জিয়াউর রহমানের দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে এখনও ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারছে না তারা।’’

/এসএ/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
বিএনপিজাতিসংঘপ্রধান উপদেষ্টা
খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি এইচআরএফবির
নজরদারিতে বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ
চলছে ‘ক্রু ২’ গুঞ্জন, এলো উত্তরও
১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
