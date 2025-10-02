তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি: হুমায়ুন কবির

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তবাদী দল (বিএনপি) আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন দলটির পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।
যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
তারেক রহমান খুব শিগগিরই দেশে ফিরবেন জানিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘তার দেশে ফেরা নিয়ে কোনও শঙ্কা নেই।’
আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আন্তরিক রয়েছেন উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন আয়োজন হবে।’
নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের ওপর হামলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই হামলার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।’