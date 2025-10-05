X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
মির্জা ফখরুলের সঙ্গে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৭আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৭
গুলশান চেয়ারপারসন অফিসে বৈঠকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং গোয়েন লুইস

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস ও ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান।

রবিবার (৫ অক্টোবর) গুলশান চেয়ারপারসন অফিসে এই বৈঠক হয় বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। এ রিপোর্ট লেখার সময় বৈঠকটি চলছিল।

বৈঠকে উপস্থিত আছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটি ও চেয়ারপারসন ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটি সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ও চেয়ারপারসন পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটি সদস্য শামা ওবায়েদ।

বিষয়:
বিএনপিমির্জা ফখরুলজাতিসংঘ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
