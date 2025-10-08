X
বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৬আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৬
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মাইকেল মিলার

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপির পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন– স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান, আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল স্বভাবতই নির্বাচন। ইইউ অবজারভার পাঠাবে। ইসি, সরকারের অনুরোধে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিষয়:
বিএনপিমির্জা ফখরুলইইউ
