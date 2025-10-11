X
তারেক রহমান সুস্থ আছেন: বিএনপির মিডিয়া সেল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২২আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৩২
তারেক রহমান (ছবি: সংগৃহীত)

‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শারী‌রিকভা‌বে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন’ বলে বাংলা ট্রিবিউন, ইত্তেফাকসহ কতিপয় অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত খবরটি সম্পূর্ণ অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক। এর লেশমাত্র সত‍্যতা নেই বলে জানিয়েছে বিএনপি।

শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে এই প্রতিক্রিয়া জানায় বিএনপির মিডিয়া সেল।

বিএনপির মিডিয়া সেল জানায়, তারেক রহমান সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক আছেন এবং দলের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নিত‍্য সময়ের মতোই ব‍্যাপৃত আছেন। পতিত স্বৈরাচারের প্রেতাত্মা এবং চিহ্নিত কুচক্রী মহল এ ধরনের নির্জলা মিথ্যাচার ছড়িয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। বিএনপির পক্ষ থেকে তারেক রহমানকে নিয়ে প্রোপাগান্ডা সৃজনকারী ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশকারীদের সতর্ক করা হয়েছে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ হোসেন জানান, তারেক রহমান অসুস্থ হওয়ার খবরটি মিথ্যা। তিনি সুস্থ আছেন। সঠিকতা যাচাই করে সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান বিএনপির মিডিয়া সেলের এই আহ্বায়ক।

