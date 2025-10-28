‘গণভোট নির্বাচনের দিনেই হবে, এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই’

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে হবে। এর বাইরে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে আলোচনার কোনও সুযোগ নাই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।
এর আগে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে ঢাকা নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার মিসেস সারাহ কুক সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি স্থায়ী কমিটি ও চেয়ারপার্সন ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক ও চেয়ারপার্সনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ, বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটি ও চেয়ারপার্সনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটি সদস্য তাবিথ আউয়াল।
ঐকমত্য কমিশন গণভোট নির্বাচনের দিন অথবা আগে অনুষ্ঠিত করার বিষয়ে সুপারিশ করেছে। সাংবাদিকরা এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে আমির খসরু বলেন, এটা ওনাদের (কমিশনের) হতে পারে, এটার সঙ্গে বিএনপি একমত নয়, আমরা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি। পুরো আলোচনায় বিএনপির অবস্থান ছিল যে গণভোট আর নির্বাচন একই দিনে হবে, দুটো ব্যালটের মাধ্যমে। এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। নতুন করে এই বিষয়কে সামনে আনার কোনও সুযোগ নাই। সেটা যে যাই বলুক। যারাই প্রতিবেদন দিক সেটা তাদের সমস্যা। এটা বিএনপির সমস্যা না। এই ব্যাপারে আলোচনার কোনও সুযোগ নাই। নির্বাচনের দিন দুটি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট হবে। নির্বাচনের একটি প্রার্থীর পক্ষে আরেকটি গণভোটের জন্য। এর বাইরে যাওয়ার কোনও সুযোগ নাই। এটা বিএনপির প্রথমদিন থেকে অবস্থান। এখনও সেই অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগামী দিনও সেটার কোনও পরিবর্তন হবে না।
আরেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের অবস্থান একেবারেই পরিষ্কার। কারা কী রিকমেন্ড করেছে এটা তাদের সমস্যা। তারা তো বাংলাদেশে ভোট করবে না, ভোট করবে রাজনৈতিক দলগুলো। রিকমেন্ড অনেকে অনেক কিছু করতে পারে। আমাদের অনেকগুলো রিকমেন্ডেশন ছিল, যেগুলো ঐক্যমতে আসে নাই। তার মানে এটা নয় যে ঐক্যমত সনদে সই করতে পারবো না। সই করেছি। একটা জিনিস বুঝতে হবে, প্রত্যেক কিছু ঐক্যমতের পরিপ্রেক্ষিতে সমাধান হতে হবে। ঐক্যমতের বাইরে গিয়ে কে কী বলছে, কে কী রিকমেন্ড করছে, এটা তাদের ব্যাপার। আমাদের সেখানে কোনও অসুবিধা নাই। কিন্তু ঐক্যমতের বাইরে গিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুযোগ নাই। যেহেতু বিএনপি এখানে (সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট) ঐক্যমত পোষণ করে না, সেদিকে যাওয়ার আর কোনও সুযোগ নাই।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কবে দেশে আসবেন এ বিষয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার জানতে চেয়েছিলেন উল্লেখ করে আমির খসরু বলেন, এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে উনি দেশে আসার বিষয়টা তো সবসময় আলোচনার মধ্যে আছে। তবে এ বিষয়ে আলোচনা খুব বেশি কিছু নাই। কারণ বাংলাদেশে উনি কবে আসবেন এটা উনার সিদ্ধান্ত। উনি সঠিক সময়ে, খুব কম সময়ের মধ্যে দেশে ফিরবেন এটা পরিষ্কার। দিনক্ষণ উনার পক্ষ থেকে বলা হবে। কিন্তু সময়টা খুব বেশি দূরে নয় এতটুকু বলা যাবে। আর উনারও তো প্রস্তুতি আছে। দেশে আসার জন্য উনার সময় মত যেটা সঠিক সিদ্ধান্ত, উনি সেটা নেবেন।
আলোচনার বিষয়গুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের ভোটিং এবং নির্বাচন ব্যবস্থার সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের যুক্তরাজ্য সরকারের একটা সাপোর্ট আছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ইউকের যে সম্পর্ক, সেটা অনেক গভীর এবং দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। এটাকে আমরা আগামী দিনে কীভাবে দেখতে চাই, আরও কার্যকর করা, দু-দেশের সম্পর্ক আরও উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ থেকে শুরু করে সংস্কৃতি, আমাদের দেশের লোকজন যারা ওখানে গিয়ে কাজ করছে এসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে।