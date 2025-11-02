X
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির ১০ দিনের আয়োজন

বালা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:২৯আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:২৯
নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

আগামী ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ১০ দিনের বর্ণাঢ্য কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। ৫ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রবিবার (০২ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব, যুগ্ম মহাসচিব, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি’র আহবায়ক ও সদস্য সচিব, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি’র আহবায়ক ও সদস্য সচিব এবং কেন্দ্রীয় অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি-আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদক-সদস্য সচিবরা উপস্থিত ছিলেন।

 শুরুতে দলীয় চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করা হয়। এ সময় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়।

৭ নভেম্বর সকাল ৬টায় নয়াপল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশের কার্যালয়ে দলীয় প্রতাকা উত্তোলন, সকাল ১০টায় দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ এবং বিকাল ৩টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি’র উদ্যোগে র‌্যালি অনুষ্ঠিত হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও থাকবে র‌্যালি।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের  উদ্যোগে আলোচনা সভা ও অন্যান্য কর্মসূচি পালন করবে।

শ্রমিক দলের আলোচনা সভা ৫ নভেম্বর, ছাত্রদলের আলোচনা সভা ৮ নভেম্বর। এছাড়াও ৭ এবং ৮ নভেম্বর টিএসসি-তে আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ৯ নভেম্বর ওলমা দলের উদ্যোগে এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, ১০ নভেম্বর তাঁতি দলের আলোচনা সভা, ১১ নভেম্বর কৃষকদলের আলোচনা সভা, ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জাসাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ১২ নভেম্বর, চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিএনপির আলোচনা সভা, ৬ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ডকুমেন্টরি (ভিডিও, স্থিরচিত্র) ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়াসহ ফেসবুক, ইউটিউব, অনলাইনে প্রকাশ এবং ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস নিয়ে পোস্টার ও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে।

বিএনপি
