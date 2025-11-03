নেত্রকোনা ৪ আসন থেকে লড়বেন লুৎফুজ্জামান বাবর

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলের একক প্রার্থী নির্ধারণ ঘোষণা করছে বিএনপি। প্রাথমিকভাবে ২৩৭ আসনে প্রার্থী দিচ্ছে দলটি। এতে নেত্রকোনা ৪ (মোহনগঞ্জ, মদন, খালিয়াজুরি) আসন থেকে লুৎফুজ্জামান বাবরকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এটা সম্ভাব্য তালিকা। ২২৫টি আসনে তালিকা করেছি আমরা। এরপরও এসব তালিকায় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। তবে এই সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা সবচেয়ে অ্যাপ্রোপিয়েট ধরে নিতে হবে।’