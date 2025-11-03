X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী তালিকায় সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:২৩আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:২৩
সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী তালিকায় সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২৩৭টি সংসদীয় আসনে তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে। এই তালিকায় রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের ১০ জন আইনজীবী।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিএনপির প্রার্থী তালিকায় থাকা সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী হলেন– নোয়াখালী-১ আসনে ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, নেত্রকোণা-১ আসনে ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, কিশোরগঞ্জ-৪ আসনে অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান, মাগুরা-২ আসনে অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, কুষ্টিয়া-২ আসনে ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী, পঞ্চগড়-১ আসনে ব্যারিস্টার নওশাদ জমির, নাটোর-১ আসনে অ্যাডভোকেট ফারজানা শারমিন পুতুল, চট্টগ্রাম-৫ আসনে ব্যারিস্টার মীর হেলাল, লালমনিরহাট-১ আসনে ব্যারিস্টার হাসান রাজিব প্রধান, সিলেট-৬ আসনে অ্যাডভোকেট এমরান আহমেদ চৌধুরী।

প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এটি তাদের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা। দলের প্রয়োজনে যেকোনও সময় এটি পরিবর্তন হতে পারে।

৬৩টি আসনে এদিন দলীয় প্রার্থীর ঘোষণা দেয়নি দলটি।

/বিআই/এম/
বিষয়:
বিএনপিভোট
সম্পর্কিত
নুরের এলাকায় প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, হাসান মামুন বললেন ধৈর্য ধরুন
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
সর্বশেষ খবর
নুরের এলাকায় প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, হাসান মামুন বললেন ধৈর্য ধরুন
নুরের এলাকায় প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, হাসান মামুন বললেন ধৈর্য ধরুন
ফিলিস্তিনি বন্দিকে নির্যাতন: ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক আইন কর্মকর্তা গ্রেফতার
ফিলিস্তিনি বন্দিকে নির্যাতন: ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক আইন কর্মকর্তা গ্রেফতার
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ
আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ করেছে বিসিবি
আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ করেছে বিসিবি
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media