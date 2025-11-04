X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিএনপিতে যোগ দিলেন মীর মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৪৩আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৪৩
সদস্য ফরম নিয়ে পূরণ করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ

জুলাই আন্দোলনে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ’র যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগদান করেছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছ থেকে নতুন সদস্য ফরম নিয়ে পূরণ করে জমা দেন মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।

এ সময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি আহবায়ক আমিনুল হক, মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধের বাবা মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গঠিত জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে ছিলেন মীর স্নিগ্ধ। এ বছরের ৮ মে তিনি পদত্যাগ করেন।

/এমকে /এম/
বিষয়:
বিএনপি
সম্পর্কিত
বিএনপি প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী
নওগাঁ-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে প্রত্যাহারের দাবি
বিএনপির সভা শেষে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে ৩ জন নিহত
সর্বশেষ খবর
ঋত্বিক ঘটকের ভাঙা বাড়িতে জন্মশতবর্ষ উদযাপন
ঋত্বিক ঘটকের ভাঙা বাড়িতে জন্মশতবর্ষ উদযাপন
মারা গেছেন ইরাক যুদ্ধের অন্যতম নীলনকশাকারী ডিক চেনি
মারা গেছেন ইরাক যুদ্ধের অন্যতম নীলনকশাকারী ডিক চেনি
বাংলাদেশ বিমানের কাছে এয়ারবাস বিক্রি করেতে কূটনীতিকদের দৌড়ঝাঁপ
বাংলাদেশ বিমানের কাছে এয়ারবাস বিক্রি করেতে কূটনীতিকদের দৌড়ঝাঁপ
বিএনপি প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী
বিএনপি প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী
সর্বাধিক পঠিত
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media