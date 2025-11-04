বিএনপিতে যোগ দিলেন মীর মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ

জুলাই আন্দোলনে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ’র যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগদান করেছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছ থেকে নতুন সদস্য ফরম নিয়ে পূরণ করে জমা দেন মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।
এ সময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি আহবায়ক আমিনুল হক, মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধের বাবা মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।
উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গঠিত জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে ছিলেন মীর স্নিগ্ধ। এ বছরের ৮ মে তিনি পদত্যাগ করেন।