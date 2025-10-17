জামায়াতের আমির ও এনসিপির আহ্বায়ককে আমন্ত্রণত্র দিয়েছে কমিশন

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ সই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপি’র শীর্ষ নেতাদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম-এর কাছে এই আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করা হয়।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণপত্রগুলো পৌঁছে দেন কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।