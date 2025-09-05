X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
গণঅধিকার পরিষদের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জাতীয় পার্টির মহাসচিবের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫১আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২০
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী/বাংলা ট্রিবিউন

গণঅধিকার পরিষদের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ দাবি জানান।

এর আগে, শুক্রবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন একদল যুবক। এই ঘটনার জন্য ভিপি নূরের দল গণঅধিকার পরিষদকে দায়ী করেন শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

এই বিষয়ে তিনি বলেন, ‘যেহেতু তারা (গণঅধিকার পরিষদ) বারবার এ ধরনের আচরণ করছে। তাই সরকারকে বলবো সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দলটিকে নিষিদ্ধ করতে।’

দলীয় ফোরামে আলোচনা করে এ ব্যাপারে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে বলেও জানান শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

হামলাগণঅধিকার পরিষদ
চাপ সৃষ্টি করে মাহিনকে সরানো হয়েছে: জামালুদ্দীন খালিদ
আদালতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ডিআরইউর নিন্দা
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
গাজায় আটক ইসরায়েলি জিম্মিদের ভিডিও প্রকাশ করেছে হামাস
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
