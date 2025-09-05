গণঅধিকার পরিষদের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জাতীয় পার্টির মহাসচিবের

গণঅধিকার পরিষদের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ দাবি জানান।
এর আগে, শুক্রবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন একদল যুবক। এই ঘটনার জন্য ভিপি নূরের দল গণঅধিকার পরিষদকে দায়ী করেন শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
এই বিষয়ে তিনি বলেন, ‘যেহেতু তারা (গণঅধিকার পরিষদ) বারবার এ ধরনের আচরণ করছে। তাই সরকারকে বলবো সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দলটিকে নিষিদ্ধ করতে।’
দলীয় ফোরামে আলোচনা করে এ ব্যাপারে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে বলেও জানান শামীম হায়দার পাটোয়ারী।