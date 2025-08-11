X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৫আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৫
যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতারা

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের বৈঠক হয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) বিকালে রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বৈঠকে এনসিপির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন— দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আখতার হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।

বৈঠকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সংস্কারের রূপরেখা, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন এবং জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে মতবিনিময় হয়।

 এছাড়া দেশব্যাপী জুলাই পদযাত্রায় সর্বস্তরের জনগণের  ব্যাপক সাড়া নিয়ে ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন এনসিপি নেতারা।

বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন— পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কাউন্সিলর এরিক গিলান, পলিটিক্যাল অফিসার জেমস স্টুয়ার্ট, এবং পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ।

এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাত বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

 

