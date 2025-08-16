X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে ভালো: আখতার হোসেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫২আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫২
শিয়া মতাবলম্বীদের চেহলাম আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, ‘বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে ভালো।’

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় পুরান ঢাকার হোসেনি দালানে শিয়া মতাবলম্বীদের চেহলাম আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা।

আখতার বলেন, ‘আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) আমলে দীর্ঘদিন দখলে ছিল হোসেনি দালানের একাংশ। ৫ আগস্টের পর দখলমুক্ত হয়েছে। সম্প্রীতি ফিরেছে। আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণ হবে নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন ও যুগ্ম সদস্যসচিব আরিফ সোহেলসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

কারবালার আশুরার চল্লিশতম দিন উপলক্ষে চেহলামে হোসেনি দালান থেকে শোক মিছিল বের করা হয়।

জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিআখতার হোসেন
