‘লন্ডনে সিজদা দিয়ে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা’

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী বলেছেন, লন্ডনে সিজদা দিয়ে নির্বাচনের রোডম্যাপের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এটি ঠিক হয়নি। অথচ তাকে জনগণের কাছে সিজদা দেওয়ার কথা ছিল। এখনও সময় আছে ক্বিবলা পরিবর্তন করে জনগণের কাছে যাওয়ার। দেশে সংকট নিরসন করতে হলে একমাত্র সমাধান গণপরিষদের নির্বাচন। বিএনপির ৬০ শতাংশ জনসমর্থনের দাবি এক ধরনের আস্ফালন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে রাজধানীর বাংলা মোটরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
পাটওয়ারী অভিযোগ করে বলেন, ঐকমত্য কমিশনও লন্ডন এবং গুলশানে সিজদা দিচ্ছেন। আবার এক মাস সময় বাড়ানো হয়েছে। তা হতে পারে না। তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
তিনি বলেন, জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠের সময় কতগুলো রাজনৈতিক দলের নেতাদের পাশে রাখা হয়েছে। অথচ সেখানে শহীদ পরিবারের সদস্যদের রাখা উচিত ছিল। সেনাবাহিনী অস্ত্র হাতে থাকলেও ব্যবহার জানে না। তাদের সংবিধানের জ্ঞান নেই। শুধু বিদেশ ভ্রমণ করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেন। তারা আয়নাঘর বানিয়েছেন। সেগুলোর কোনও ব্যাখ্যা নেই।
তিনি বর্তমান সংবিধান ফ্যাসিস্টের তৈরি বলে আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবি করেন।
এনসিপির এই নেতা বলেন, বিগত দিনে ব্যবসায়ীরা দালালি করেছেন। গণভ্যুত্থানে ভূমিকা রাখা সাংবাদিক ও পেশাজীবীকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এনসিপিকে নিয়ে কালেরকণ্ঠ পত্রিকার সমালোচনা করেন।
চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে পাটোয়ারি বলেন, আমার বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির প্রমাণ পেলে জনসমক্ষে আসবো না। প্রয়োজনে চা দোকান দিয়ে চলবো। কয়েক দিন আগে আমলা থেকে রাজনৈতিক নেতা হয়ে যাওয়া একজন বলেছেন, স্বাধীনতার আগে গণপরিষদ নির্বাচন হয়েছে। এখন দরকার নেই। মূলত তাদের মাথায় গুম-খুন ও দুর্নীতির চিন্তা থাকে। তাই তারা এমনটি বলেছেন।
তিনি বলেন, নেপাল, তুর্কি ও তিউনিসিয়ায় গণপরিষদ নির্বাচন হয়েছে। যারা ডিসেম্বর নির্বাচনের কথা বলতেন, তারা এখন ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পক্ষে। তারা সংস্কার ও গণপরিষদ নির্বাচন বুঝেন না। অথচ ১৯৭৮ সালের ১৭ এপ্রিল দ্বিতীয় ফরমানের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানও গণপরিষদ নির্বাচনের কথা বলেছিলেন।
নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী সংকট নিরসনের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বের করার আহ্বান জানান।