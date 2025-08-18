X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন: যারা থাকছেন ছাত্র অধিকার পরিষদের প্যানেলে

ঢাবি প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১০আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১০
ছাত্র অধিকার পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম নেওয়ার শেষ দিনে ফরম সংগ্রহ করেছে ছাত্র অধিকার পরিষদের প্যানেল।

সোমবার (১৮ আগস্ট) ফরম সংগ্রহ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাদের ১৬ সদস্যের প্যানেল ঘোষণা করেন প্যানলের সমন্বয়কারী ছানাউল্লাহ হক।

ছাত্র অধিকার প্যানেল থেকে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন সংগঠনটির সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন সাবিনা ইয়াসমিন। সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে লড়বেন সংগঠনটির ঢাবি শাখার সদস্য সচিব রাকিবুল ইসলাম।

এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে সাকিব খান, সমাজসেবা সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক পদে হৃদয় আহমেদ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে রাকিব হোসেন গাজী, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে ইসতিয়াক আহমেদ, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক রজব খান শাওনসহ ছয়টি সদস্যপদ মিলিয়ে মোট ১৬ সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল দিয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদ। তাদের প্যানেলের নাম ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ ভোট ফর চেঞ্জ’।

বিষয়:
ছাত্র অধিকার পরিষদডাকসু নির্বাচন
