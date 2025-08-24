X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে পরীক্ষা পেছানোর দাবি সাদিক কায়েমের

ঢাবি প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৬আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৬
সাদিক কায়েম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়সূচি পেছানোর দাবি জানিয়েছেন ইসলামি ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশনা সম্পাদক ও ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী সাদিক কায়েম।

রবিবার (২৪ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে সাংবাদিকদের এ দাবি জানান তিনি।

পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানিয়ে সাদিক কায়েম বলেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অনেক বিভাগের পরীক্ষা রয়েছে। কারও অ্যাসাইনমেন্ট, কারও প্রেজেন্টেশন এবং ফাইনাল-মিডটার্ম। কিন্তু নির্বাচন উপলক্ষে যে উৎসবমুখর পরিবেশ ও প্রচারণা চলছে, সে কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই আমাদের দাবি, সব পরীক্ষা যেন ৯ সেপ্টেম্বরের পরে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা শিক্ষার্থীদেরও দাবি।

বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনারকে জানানো হয়েছে। তারাও যেন বিষয়টি আমলে নিয়ে পরীক্ষা পেছানোর ব্যবস্থা করেন। যেহেতু সারা দেশের মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং ডাকসুর মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হতে যাচ্ছে। তাই আমাদের দাবি, পরীক্ষাগুলো যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

নির্বাচিত হলে কী করবেন প্রশ্নে তিনি বলেন, বিজনেস ফ্যাকাল্টির সমস্যা আছে। তাদের বসার জায়গা কম। লাইব্রেরি সংস্কার করবো। বিজনেস ফ্যাকাল্টির খাবারের দাম অনেক বেশি। এখানে এক ধরনের বাণিজ্য করা হয়। ক্লাসে পাঠদানের কোয়ালিটি বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের পড়াশোনার মানে গা ছাড়া ভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এখানে যে রাজনীতি করতে চায়, এবং যে চায় না, সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে।

বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়পরীক্ষাছাত্রশিবিরডাকসু নির্বাচন
