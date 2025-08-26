যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য উপদেষ্টার ওপর হামলার চেষ্টা আ. লীগের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ: এনসিপি

যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী, সন্ত্রাসী ও মাফিয়া চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তারা শুধু জুলাই গণহত্যাকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নিজেদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক পরিসরেও জারি রেখেছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এ অভিযোগ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
এতে বলা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের অফিসে জুলাই অভ্যুত্থানের নেতা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা করেছে গণহত্যাকারী ও ফ্যাসিবাদী সংগঠন আওয়ামী লীগের পলাতক নেতাকর্মীরা। একইসঙ্গে কনস্যুলেট অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে তারা একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরাসরি সহিংস আক্রমণ করেছে।
এনসিপি এ ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এ ঘটনায় দ্রুত তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে অন্তর্বর্তী সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে।
দলটি আরও জানায় সম্প্রতি টকশো, সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, শাপলা গণহত্যা এবং জুলাই গণহত্যাকে স্বাভাবিকীকরণের যে অপপ্রয়াস চলছে—কনস্যুলেট হামলা, কলকাতায় আওয়ামী লীগ কার্যালয় স্থাপন ও বিভিন্ন ফোরামে অভ্যুত্থানকে ‘ষড়যন্ত্র’ হিসেবে উপস্থাপন—সবই আওয়ামী সন্ত্রাসের ধারাবাহিক চক্রান্তের অংশ।
উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদ কিংবা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে সরকারকে সুস্পষ্ট অবস্থান ও পদক্ষেপ নিতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামী লীগের সহিংস কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে এটিকে একটি ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিতে দেশটির সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে এনসিপি।
পাশাপাশি অভিযুক্তদের তথ্য ও প্রমাণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতে অভ্যুত্থানের শক্তি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দলটি।