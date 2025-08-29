পেশিশক্তির পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছেন দেশের মানুষ: তাসনিম জারা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা বলেছেন, পেশিশক্তিনির্ভর পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছে দেশের মানুষ।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্স ২০২৫’-এ তিনি এসব এ কথা বলেন। রিফর্ম অ্যান্ড রিয়েলিটি: বাংলাদেশ চেঞ্জিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ’ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন তিনি।
তাসনিম জারা বলেন, ‘শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য জুলাই গণঅভ্যুত্থান ঘটেনি। বরং দীর্ঘদিন চলে আসা পুরো ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বদলে দেওয়ার জন্যই ঘটেছে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ শাহানের সঞ্চালনায় কনফারেন্সে আরও অংশ নেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের লেকচারার ড. ডেভিড জ্যাকম্যান এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন।
আলোচনার শুরুতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ড. ডেভিড জ্যাকম্যান অভিযোগ করেন—বাংলাদেশের রাজনীতিতে অর্থ ও পেশিশক্তি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচনি প্রচারণা থেকে শুরু করে প্রতিটি জায়গায় অর্থের ব্যবহার হয়। এতে চাঁদাবাজির হার বেড়ে যায়। আর ক্ষমতা দেখানোর সংস্কৃতিও বাংলাদেশের রাজনীতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
এর জবাবে তাসনিম জারা বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ যে অর্থ ও পেশিশক্তির রাজনীতি আর দেখতে চায় না, তা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই প্রমাণ হয়েছে।’
দুই দিনব্যাপী বেঙ্গল ডেলটা কনফারেন্সের আয়োজক ঢাকা ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স (দায়রা)।