আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে নুরের ওপর হামলা: মামুনুল হক

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের আহত হওয়ার ঘটনাকে ‘ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) মধ্যরাতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক ও মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ এক যৌথ বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান।
এতে বলা হয়, ভিপি নুরের ওপর এ কাপুরুষোচিত হামলা দেশের স্বাধীনতাকামী ও বাংলাদেশপন্থি জনতার কণ্ঠরোধের নোংরা প্রয়াস। বিশেষত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতায় একটি দলের প্রধানের ওপর এমন হামলা জাতির জন্য গভীরভাবে উদ্বেগজনক এবং ভয়াবহ অশনি সংকেত বহন করছে।
খেলাফতে মজলিসের নেতারা বলেন, এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে জনরোষ ভয়াবহ রূপ নেবে, জনগণ রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে দাবি করছি—হামলাকারী জাপা সন্ত্রাসী, সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্য এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাকধারী ব্যক্তিদের অবিলম্বে জবাবদিহিতা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় হবে। একই সঙ্গে আওয়ামী দোসরদের রাজনীতি থেকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।
তারা বলেন, বাংলাদেশের জনগণ আর কোনও অন্যায়-জুলুম বরদাশত করবে না। আহত ভিপি নুরুল হক নুরসহ সব আহত নেতাকর্মীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ সন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র ও দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।
তারা আরও বলেন, দেশবাসী গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে—জাতীয় পার্টির ঘাড়ে ভর করে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ আবারও দেশে ফিরে আসার ষড়যন্ত্র করছে। এ নীলনকশায় ভেতরে কারও ইন্ধন ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা রয়েছে বলেও জনমনে দৃঢ় ধারণা তৈরি হয়েছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিতে চাই—এমন দুঃসাহসী চক্রান্তের পরিণতি ভয়াবহ হবে এবং এর দায় জনবিক্ষোভের মুখে কারও পক্ষে এড়ানো সম্ভব হবে না।