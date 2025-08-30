X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
২৪ ঘণ্টার মধ্যে আ.লীগ ও জাতীয় পার্টির রাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধের দাবি জুলাই মঞ্চের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৫আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৫
মিছিল শেষে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের বিপরীত সড়কে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তারা

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির রাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন জুলাই মঞ্চের নেতারা।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকাল ৩টায় রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ও অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে তারা এ দাবি জানান।

মঞ্চের মুখ্য সংগঠক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে মিছিল শেষে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের বিপরীত সড়কে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তারা। এ সময় জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা। সংঘর্ষ এড়াতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে সতর্ক অবস্থানে ছিলেন পুলিশ সদস্যরা।

বক্তারা বলেন, ‘নুরের ওপর হামলাকারীরা ফ্যাসিবাদের দোসর। অবিলম্বে তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।’ 

তারা আরও বলেন, ‘এ সরকার জনগণের পালস বুঝতে না পারলে শেখ হাসিনার চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।’

আওয়ামী লীগনুরুর হক নুর
নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ
সংঘর্ষের পর জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি
'মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস' কর্মসূচি ঘোষণা
দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের উদ্বোধন রবিবার
দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের উদ্বোধন রবিবার
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন প্রতিহত করার কোনও শক্তি নাই : প্রেস সচিব
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন প্রতিহত করার কোনও শক্তি নাই : প্রেস সচিব
নুরের ওপর হামলার নিন্দা সমমনা জোটের
নুরের ওপর হামলার নিন্দা সমমনা জোটের
জামিন নামঞ্জুর, রিমান্ড শেষে কারাগারে তৌহিদ আফ্রিদি
জামিন নামঞ্জুর, রিমান্ড শেষে কারাগারে তৌহিদ আফ্রিদি
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
নুরের অবস্থা 'মুমূর্ষু', চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
'মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস' কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
 
 
