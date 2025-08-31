X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নুরের ওপর হামলায় সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে: রাশেদ খাঁন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৫
বক্তব্য রাখছেন রাশেদ খাঁন

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন বলেছেন, আমাদের ওপর যে হামলা হয়েছে, এটার বিচার না হলে ভবিষ্যতে এমন আরও ঘটনা ঘটবে। সুতরাং, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই বিচার হওয়া দরকার। আমরা তো সেনাবাহিনীর পক্ষে সবসময় বক্তব্য দিয়েছি, এই প্রতিষ্ঠানকে বিতর্কিত করা যাবে না। কিন্তু নুরুল হক নুরের ওপর হামলার পরে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এটা পুনরুদ্ধারের জন্য হলেও দোষীদের বিচার করা দরকার।  একইসঙ্গে পুলিশের মধ্যে যারা এই হামলায় জড়িত, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে ব্যবস্থা হবে।

রবিবার (৩১ আগস্ট) সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে ‘গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী  বিপ্লবীরা কতটা নিরাপদ ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

রাশেদ বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতার ওপর এমন হামলা, কার্যালয়ে ঢুকে নেতাকর্মীদের আহত করা, ছোট কোনও ঘটনা নয়। এই ঘটনার সমাধান ও প্রতিকার না হলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আরও ঘটতে পারে।

তিনি আরও বলেন, গণঅধিকার পরিষদ সবসময় আইনের শাসনে বিশ্বাস করে। আমরা আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় পার্টিসহ ফ্যাসিবাদের দোসরদের নিষিদ্ধের দাবি করেছি। আমরা মনে করি, ফ্যাসিবাদ ও তার দোসরদের এই দেশে রাজনীতি করার সুযোগ নেই। সুতরাং, ইনক্লুসিভ নির্বাচনের নামে আওয়ামী লীগ ও তার দোসর জাতীয় পার্টির নির্বাচন করার সুযোগ নেই। যদি তারা ন্যূনতম সুযোগ পায় তবে আবারও ফ্যাসিবাদ ফিরিয়ে আনবে।

রাশেদ খাঁন বলেন, আমরা নির্বাচনের বিরুদ্ধে না, নির্বাচন বানচালও আমরা করতে দেবো না। আমরা চাই, ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংস্কার ও বিচারের সঠিক গতিপথ তৈরির মাধ্যমে এই দেশে নির্বাচন হবে। এই সরকারের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু সরকারকে আমরা ব্যর্থ হতে দিতে পারি না।

 

/এসএ/এপিএইচ/
বিষয়:
গণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
খুলনায় গণঅধিকারের মিছিল থেকে জাপা কার্যালয়ে হামলা, লাঠিচার্জে আহত ১৫
আরও ৩৬ ঘণ্টা আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে থাকবেন নুরুল হক
নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ, জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর
সর্বশেষ খবর
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা
শিকাগোতে ট্রাম্পের সেনা মোতায়েন ঠেকাতে কঠোর অবস্থান মেয়রের
শিকাগোতে ট্রাম্পের সেনা মোতায়েন ঠেকাতে কঠোর অবস্থান মেয়রের
রাকসু নির্বাচন: জরুরি সভা থেকে ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের ওয়াকআউট
রাকসু নির্বাচন: জরুরি সভা থেকে ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের ওয়াকআউট
ফ্যাসিবাদকে পুনবার্সন করতেই নুরের ওপর হামলা: ডা. ইরান
ফ্যাসিবাদকে পুনবার্সন করতেই নুরের ওপর হামলা: ডা. ইরান
সর্বাধিক পঠিত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
খালেদা জিয়াকে ৫ বছর সাজা দেওয়া সেই বিচারপতির পদত্যাগ
খালেদা জিয়াকে ৫ বছর সাজা দেওয়া সেই বিচারপতির পদত্যাগ
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media