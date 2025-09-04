X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসুতে জেতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই: আবদুল কাদের

ঢাবি প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫১আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৯
আবদুল কাদের (ফাইল ছবি)

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের বলেছেন, ডাকসুতে জেতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ কথা বলেন তিনি। আবদুল কাদেরের অভিযোগ, অনলাইনে প্রপাগান্ডা ছাড়াও বাড়ি গিয়ে তার মাকে কথা শোনাচ্ছেন সমালোচকরা।

স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, ডাকসুতে জেতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই। এতটুকু দয়া অন্তত আমাকে দেখানোর অনুরোধ। সেই রাজাকার নিয়ে কথা বলার পর থেকেই যে শুরু হয়েছে, প্রতিনিয়ত সেটা আরও বাড়ছে। তারপর থেকেই আমি ঘুমাতে পারি না, মাঝরাতে জেগে যাই; শরীর কাঁপতে থাকতে। একটা মানুষকে নিয়ে আর কত করবেন?

তিনি বলেন, মানুষের কতটুকু ধৈর্য ক্ষমতা থাকে, আমি আর কতদিন নিতে পারবো জানি না। ১০ দিন আগের বক্তব্য কাট করে প্রপাগান্ডা না ছড়ালেও পারতেন। পুরো বক্তব্য তুলে ধরলে বক্তব্যের সারমর্ম বুঝতে পারতো মানুষ।

ডাকসুর এই ভিপি প্রার্থী বলেন, কেবল তো শুরু, আরও পাঁচ দিন বাকি। তত দিনে কী যে ঘটবে, সেটা ভাবতে গেলে আরও বেশি ট্রমাটাইজড হয়ে যাই।

সম্প্রতি আবদুল কাদের একটি টকশোতে ‘নারীদের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ তুলনামূলকভাবে সহনশীল ছিল’ বক্তব্য ছড়িয়ে পড়লে নানা সমালোচনার শিকার হচ্ছেন তিনি।

/আরকে/এমওএফ/
বিষয়:
ডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচন৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কোনও রিট শুনবো না: হাইকোর্ট
গঠিত হচ্ছে ডাকসু নির্বাচনের পর্যবেক্ষক দল
সর্বশেষ খবর
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
ডাকসু নির্বাচন৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media