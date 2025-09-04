ডাকসুতে জেতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই: আবদুল কাদের

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের বলেছেন, ডাকসুতে জেতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ কথা বলেন তিনি। আবদুল কাদেরের অভিযোগ, অনলাইনে প্রপাগান্ডা ছাড়াও বাড়ি গিয়ে তার মাকে কথা শোনাচ্ছেন সমালোচকরা।
স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, ডাকসুতে জেতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই। এতটুকু দয়া অন্তত আমাকে দেখানোর অনুরোধ। সেই রাজাকার নিয়ে কথা বলার পর থেকেই যে শুরু হয়েছে, প্রতিনিয়ত সেটা আরও বাড়ছে। তারপর থেকেই আমি ঘুমাতে পারি না, মাঝরাতে জেগে যাই; শরীর কাঁপতে থাকতে। একটা মানুষকে নিয়ে আর কত করবেন?
তিনি বলেন, মানুষের কতটুকু ধৈর্য ক্ষমতা থাকে, আমি আর কতদিন নিতে পারবো জানি না। ১০ দিন আগের বক্তব্য কাট করে প্রপাগান্ডা না ছড়ালেও পারতেন। পুরো বক্তব্য তুলে ধরলে বক্তব্যের সারমর্ম বুঝতে পারতো মানুষ।
ডাকসুর এই ভিপি প্রার্থী বলেন, কেবল তো শুরু, আরও পাঁচ দিন বাকি। তত দিনে কী যে ঘটবে, সেটা ভাবতে গেলে আরও বেশি ট্রমাটাইজড হয়ে যাই।
সম্প্রতি আবদুল কাদের একটি টকশোতে ‘নারীদের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ তুলনামূলকভাবে সহনশীল ছিল’ বক্তব্য ছড়িয়ে পড়লে নানা সমালোচনার শিকার হচ্ছেন তিনি।