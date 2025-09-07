X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর শোক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৭আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৭
বদরুদ্দীন উমর (ফাইল ছবি)

বিশিষ্ট বামপন্থি রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদ বদরুদ্দীন উমরের মৃত‍্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

রবিবার (৭ সেপেটম্বর) দফতর সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন সই করা এক বিবৃতিতে বদরুদ্দীন উমরের পরিবারের সদস‍্য, সহকর্মী ও অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বদরুদ্দীন উমরের রাজনৈতিক বক্তব‍্য ও অবস্থানের সাথে জাসদের রাজনৈতিক বক্তব‍্য ও অবস্থানের মধ‍্যে যথেষ্ট পার্থক‍্য থাকলেও এ দেশের বামপন্থি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মার্কসীয় রাজনীতির পাঠদানে বদরুদ্দীন উমরের অবদান জাসদ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।’

গণঅধিকার পরিষদের শোক

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

শোকবার্তায় গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘বদরুদ্দীন উমর ছিলেন সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে এক অবিচল যোদ্ধা ও অনুপ্রেরণার বাতিঘর। তার লেখনী, চিন্তাধারা এবং অঙ্গীকার বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে স্থায়ী অবদান রেখে যাবে।’

গণঅধিকার পরিষদ নেতৃবৃন্দ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মৃত্যুরাজনীতিকবুদ্ধিজীবী
