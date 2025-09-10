X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৪আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৪
সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দিচ্ছেন তারা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তা। তারা হলেন- দলটির যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মেজর (অব.) আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ও কেন্দ্রীয় সদস্য মেজর (অব.) মো. সালাউদ্দিন।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে তারা এ ঘোষণা দেন। 

এ সময় মেজর (অব.) আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, ‘গাজীপুর-৩ আসন নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। এ কারণে এনসিপিতে আমার নাম আসে। তবে জাতীয় নির্বাচনে আমি এনসিপির ব্যানারে অংশ নেবো না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নির্বাচন নিয়ে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত জানাবো।’

পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা বলেন, ‘এনসিপির সিনিয়র নেতারা নিয়মিত সেনাবাহিনী ও সাবেক সেনাসদস্যদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করেন, যা নিয়ে একাধিকবার দলের সিনিয়র নেতৃত্বকে অবহিত করলেও এর কোনও সুরাহা মেলেনি।’ 

এনসিপির নেতারা নিজস্ব বলয়ের বাইরে গিয়ে কাউকে ‌বিশ্বাস করতে পারার মানসিকতা রাখেন না অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘দলে নিজস্ব বলয় তৈরি হয়েছে। বাইরের কোনও মত শোনার মানসিকতা নেই। সাবেক সেনা সদস্যদের দল থেকে শূন্য করে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই পরিবেশে আর কাজ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলে পরমতসহিষ্ণুতা না থাকলে সেই দল দীর্ঘ পথ চলতে পারে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দেশের জন্য নতুন পরিসরে কাজ করার প্রত্যাশায় এনসিপিতে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব ও ভিন্নমতের প্রতি অসম্মান আমাদের হতাশ করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অসম্মানজনক মন্তব্য সহ্য করা আর সম্ভব নয়। তাই আজ থেকে আমাদের এনসিপির সঙ্গে কোনও সম্পৃক্ততা নেই।’

বিষয়:
পদত্যাগজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
