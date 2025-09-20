X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একটি পক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতার দায় আমাদের দিচ্ছে: হাসনাত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৩আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৩
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ (ফাইল ছবি)

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক  হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, ‘একটি পক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের সব ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের ওপর দায় দিচ্ছে। অথচ সব দলের পরামর্শেই সরকার গঠন হয়েছে।’

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলের আইইডিবি ভবনে অর্পণ আলোক সংঘ আয়োজিত তারুণ্যের রাষ্ট্র চিন্তার তৃতীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনাত বলেন, ‘ফ্যাসিবাদীদিদের বিরুদ্ধে আমাদের দলের অবস্থান স্পষ্ট। তবে এ বিষয়ে সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে পূর্ণ-সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এনসিপিকে অনেকটা একাই লড়তে হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘রাজনীতি যখন ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়েছে, তখনই বিরোধী রাজনীতিবিদদের হত্যার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে এনসিপি রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে পেরেছে, এটি দেশের জন্য বড় অর্জন।’

তিনি গণমাধ্যমকে গঠনমূলক হওয়ার আহ্বান জানান।

/এমকে/এমএইচআর/
বিষয়:
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারহাসনাত আব্দুল্লাহজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
আওয়ামী লীগ বিদেশে বারবার সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে: এনসিপি
এনসিপি জোটে যাবে না, নিজস্ব অবস্থানে থেকেই রাজনীতি করবে: নাহিদ ইসলাম
দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ: বাস্তবায়ন কতদূর
সর্বশেষ খবর
রাবিতে পোষ্যকোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ২২ ঘণ্টা ধরে অনশনে শিক্ষার্থীরা
রাবিতে পোষ্যকোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ২২ ঘণ্টা ধরে অনশনে শিক্ষার্থীরা
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী ভিসার জন্য বছরে ১ লাখ ডলার ফি আরোপ
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী ভিসার জন্য বছরে ১ লাখ ডলার ফি আরোপ
সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, বিদ্যুৎহীন পুরো জেলা
সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, বিদ্যুৎহীন পুরো জেলা
এশিয়া কাপে টানা দুই ম্যাচ, সূচি নিয়ে উদ্বিগ্ন নন টাইগারদের বোলিং কোচ 
এশিয়া কাপে টানা দুই ম্যাচ, সূচি নিয়ে উদ্বিগ্ন নন টাইগারদের বোলিং কোচ 
সর্বাধিক পঠিত
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media