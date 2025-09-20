একটি পক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতার দায় আমাদের দিচ্ছে: হাসনাত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, ‘একটি পক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের সব ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের ওপর দায় দিচ্ছে। অথচ সব দলের পরামর্শেই সরকার গঠন হয়েছে।’
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলের আইইডিবি ভবনে অর্পণ আলোক সংঘ আয়োজিত তারুণ্যের রাষ্ট্র চিন্তার তৃতীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত বলেন, ‘ফ্যাসিবাদীদিদের বিরুদ্ধে আমাদের দলের অবস্থান স্পষ্ট। তবে এ বিষয়ে সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে পূর্ণ-সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এনসিপিকে অনেকটা একাই লড়তে হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘রাজনীতি যখন ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়েছে, তখনই বিরোধী রাজনীতিবিদদের হত্যার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে এনসিপি রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে পেরেছে, এটি দেশের জন্য বড় অর্জন।’
তিনি গণমাধ্যমকে গঠনমূলক হওয়ার আহ্বান জানান।