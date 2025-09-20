X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ

মহসীন কবির
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৩আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫২
নির্বাচনের আগে এক হতে পারে এনসিপি-গণঅধিকার পরিষদ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও গণঅধিকার পরিষদের একীভূত হওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন দল দুটির বেশ কয়েকজন নেতা। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একটি জোট গঠন হতে পারে। আবার দুই দল মিলে একটিতেও রূপান্তর হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। দুটি বিষয়কে সামনে রেখেই চলছে আলোচনা।

এ ব্যাপারে এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপির বেশিরভাগ নেতাকর্মীই তরুণ। কোটা সংস্কার থেকে শুরু করে বিগত জুলাই আন্দোলনেও আমরা একসঙ্গে রাজপথে ছিলাম। সেই হিসেবে দুই দলের অনেক কাজেরই মিল রয়েছে। তাই আমাদের উচ্চপর্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা মনে করি, এতে তারুণ্যের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হবে। জনগণও এমনটি দেখতে চায়।’

দল দুটি মিলে একটিতে পরিণত হবে নাকি জোট গঠন হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘দুই ধরনের আলোচনাই চলছে। আশা করি যেকোনও সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারবো। এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।’

নেতারা বলেন, দুটি দলই তারুণ্য নির্ভর এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা। তাদের মতে, সারাদেশের তরুণদের একটি একক প্ল্যাটফর্মে দেখার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে জনগণের মাঝে। বিশেষ করে গত ১০-১৫ বছরে যেসব তরুণ বিভিন্ন অধিকার আদায়ে একসসঙ্গে রাজপথে ছিলেন তাদের পক্ষ থেকেও এ ধরনের দাবি উচ্চকিত হচ্ছে।

সেই প্রত্যাশা থেকেই ভেতরে ভেতরে আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন উভয় দলের নেতারা। তবে এ ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। শিগগিরই সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, গণঅধিকার পরিষদ ও তার দলের নেতাকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন। সেই প্রেক্ষিতে দুইপক্ষের হাইকমান্ডই বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়েছেন। এর আলোকে সম্প্রতি কয়েকবার বৈঠক হয়েছে। তবে কোন প্রক্রিয়ায় দল দুটি এক হবে সেটি জানতে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

বিষয়টি স্বীকার করে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমাদের দলের মূল ভিত্তি ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন। সে সময় আজকের এনসিপির অনেক নেতাকর্মীই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে আরও জোরদারের লক্ষ্যেই আমরা নতুন পথচলা শুরু করতে চাই। আমরা মনে করি, এতে তারুণ্যের শক্তি আরও বেগবান হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এ প্রচেষ্টা কতটুকু বাস্তবায়ন হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

প্রসঙ্গত, সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ২০১৮ সালে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। এরপর ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে জয়ী হন এ আন্দোলনের আহ্বায়ক নুরুল হক নুর। পরবর্তী সময়ে ২০২১ সালের ২৬ অক্টোবর রাজধানীর পুরোনা পল্টনের একটি মিলনায়তনে গণঅধিকার পরিষদ নামে নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শুরুতে দলটির আহ্বায়ক ছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. রেজা কিবরিয়া, আর সদস্য সচিব করা হয় নুরুল হক নুরকে। অবশ্য একটা পর্যায়ে রেজা ও নুরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ২০২৩ সালের ১০ জুলাই ড. রেজা কিবরিয়াকে বাদ দিয়ে দলের কাউন্সিল হয়। এতে ৮৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভাপতি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন রাশেদ খান।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন লাভ করে দলটি।

অপরদিকে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গঠিত হয় এ বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি। দলটির আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন। এর মধ্যে আখতার ২০১৯ ডাকসুতে নুরুল হক নূরের প্যানেল থেকে সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। দুইজনই নুরুল হক নূরের গণঅধিকার পরিষদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের সাথে যুক্ত ছিলেন।

এনসিপি গঠনের আগে তাদের অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ছিল জাতীয় নাগরিক কমিটি। এতে আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সদস্য সচিব ছিলেন আখতার হোসেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত এনসিপির কাউন্সিল হয়নি। নির্বাচন কমিশনে তাদের নিবন্ধন প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:
নির্বাচনগণঅধিকার পরিষদজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
