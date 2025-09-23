নিউইয়র্কে আখতারের ওপর হামলা: নিরাপত্তায় ব্যর্থতার জন্য দায়ীদের বিচার চায় এনসিপি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি প্রটোকল কর্মকর্তাদের মিসগাইডের কারণেই আখতারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। কারণ, তাদের ভুল তথ্যের কারণেই এক ফটক দিয়ে বের না হয়ে ভিন্ন পথে বের হয়েছেন এনসিপির নেতারা। নাহিদ বলেন, এ জন্য কনসাল জেনারেলকে পদত্যাগ করতে হবে।
নিউইয়র্কে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর হামলা, নিরাপত্তা নিশ্চিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গাফিলতি ও আওয়ামী লীগের বিচারের বিষয়ে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
নাহিদ অভিযোগ করেন, গোপালগঞ্জে এনসিপির কর্মসূচি ও লন্ডনে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রে হামলা হয়েছে। কারণ, অতীতের একটি ঘটনার বিষয়েও সরকার পদক্ষেপ নেয়নি। নিলে বারবার হয়তো এমনটি ঘটতো না।
তিনি বলেন, প্রতিটি হামলার আগেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে হামলাকারীদের তথ্য দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আওয়ামী লীগ যেভাবে সাইবার হামলা করছে, তা নিয়েও সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।
তিনি বলেন, লন্ডনে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ আসামির নাম প্রকাশ করতে হবে।
পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদের সরাতে হবে। হামলার বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করে জানতে চাইবো।
উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় হামলার শিকার হন এনসিপি নেতা আখতার হোসেন ও তাসনিম জারা। এসময় আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়।