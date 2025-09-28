X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারে কমিশন গঠনের দাবি নাহিদ ইসলামের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২০আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২০
ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, বিগত দিনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তি দখল করেছে আওয়ামী লীগ। এসব সম্পত্তি উদ্ধারে কমিশন গঠন করতে হবে।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষষ্ঠীতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ বলেন, ‘‘নতুন বাংলাদেশ গঠনের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে এসেছে। তাই তারুণ্যের শক্তির ভিত্তিতে আগামীতে আমরা রাষ্ট্র গঠন করতে চাই। কারণ, বিগত দিনে বৈষম্য থেকে রক্ষা পেতে সব ধর্মের মানুষ মাঠে নেমেছিল। তাই ভবিষ্যতে সবার সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তবেই বিভাজন বন্ধ হবে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা সবার জন্য চাকরি ও কর্ম সংস্থান নিশ্চিত করবো। এ দেশে আর কোনও বৈষম্যের স্থান হবে না। ১৯৭১ ও ২৪-কে ধারণ করে নতুন বাংলাদেশ গঠন করতে হবে। আমরা দায় ও দরদের রাজনীতি করতে চাই। এ জন্য নতুন সংবিধান বাস্তবায়ন ও গণপরিষদ নির্বাচন দিতে হবে।’’

সবাই যাতে নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপন করতে পারেন, সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে তিনি সরকারের কাছে আহ্বান জানান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন  মহানগর সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর।

 

/এমকে/এপিএইচ/
বিষয়:
নাহিদ ইসলামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
‘জাতীয় নির্বাচনে সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে কাজ করবে এনসিপি’
নিউইয়র্কে আখতারের ওপরে হামলাবিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে এনসিপির স্মারকলিপি
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সর্বশেষ খবর
জামায়াত অন্য দেশের কোনও দলের শাখা হিসেবে কাজ করে: রিজভী
জামায়াত অন্য দেশের কোনও দলের শাখা হিসেবে কাজ করে: রিজভী
দুই ঘণ্টা পর কাশিমপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
দুই ঘণ্টা পর কাশিমপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
অমর একুশে বইমেলা ডিসেম্বরেও হচ্ছে না
অমর একুশে বইমেলা ডিসেম্বরেও হচ্ছে না
প্রাথমিকে ছুটি কমিয়ে ৬০ দিন করা হচ্ছে
সাতক্ষীরায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজিপ্রাথমিকে ছুটি কমিয়ে ৬০ দিন করা হচ্ছে
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media