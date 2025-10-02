X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করবেন না মান্না, অন্য কাউকে দেওয়ায় আপত্তি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৬আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৬
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না (ফাইল ছবি)

জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) প্রতীক হিসেবে শাপলা বরাদ্দ দিলে মামলা করবেন না বলে জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় প্রতীকের কারণে তার দলকে শাপলা না দেওয়া হলে, নির্বাচন কমিশন অন্য কাউকেও দিতে পারে না।’

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

মাহমুদুর রহমান মান্নার সেই পোস্ট নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে শেয়ার করে স্বাগত জানিয়েছে এনসিপি। এতে দলটির নেতারা মান্নাকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

মাহমুদুর রহমান মান্না তার পোস্টে  লিখেছেন, ‘শাপলা প্রতীক যদি তাদের (এনসিপি) দিয়ে দেয়, কোনও মামলা করবো না।’

একই পোস্টের কমেন্ট বক্সে তিনি বলেছেন, ‘আমাকে যদি জাতীয় প্রতীকের কারণে শাপলা না দেওয়া হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন আর কাউকে দিতে পারেন না। ওরা (এনসিপি) আমার কাছে এসেছিল। যারা জুলাই অভ্যুত্থান করেছে, তাদের বয়সের কারণে, অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে এবং শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ উৎখাতের কথা বিবেচনা করে আমি তাদের প্রতি আন্তরিক। তাই শাপলা প্রতীক তাদের দিলে আমি একটা অঙ্গীকার করতে পারি আমি কোনও মামলা করবো না।’

মান্নার এই পোস্ট এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শেয়ার করে লেখা হয়েছে, ‘অবশেষ এনসিপির শাপলা প্রতীক পেতে আর কোনও আইনি এবং রাজনৈতিক বাধাই অবশিষ্ট রইলো না।’

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

এনসিপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ লেখা হয়েছে, ‘নির্বাচন কমিশন এনসিপিকে শাপলা প্রতীক বরাদ্দ দিতে প্রথমে যখন আইনি বাধা দেখাল, তখন এনসিপির লিগ্যাল উইং দেখিয়ে দিলো এনসিপির শাপলা প্রতীক পেতে কোনও আইনি বাধা নেই। তখন নির্বাচন কমিশন জানালো রাজনৈতিক বাধার কথা। এনসিপি বলল কী সেটা? তারা জবাবে বলল, “শাপলা প্রতীক আপনাদের আগে নাগরিক ঐক্য চেয়েছে। তাই শাপলা দিলে তাদেরকেই দিতে হবে”। কিন্তু আজ যখন নাগরিক ঐক্যের সম্মানিত সভাপতি জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না জানিয়ে দিলেন যে, এনসিপিকে শাপলা দিলে তাদের দল থেকে কোনও মামলা করা হবে না। তখন নির্বাচন কমিশন যেই রাজনৈতিক বাধার কথা বলেছিল সেটিও আর থাকছে না। আমরা নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট করে বলতে চাই, আপনারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন, স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করুন, দলীয় প্রভাব থেকে বের হয়ে জনগণ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুন।’

ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে মান্নার পোস্ট শেয়ার করে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।’

এনসিপি নির্বাচন কমিশনে তাদের দলীয় নিবন্ধনের আবেদনের সময় প্রতীক হিসেবে শাপলা চায়। তবে নির্বাচন কমিশন যুক্তি তুলে ধরে জানিয়েছে শাপলা প্রতীক কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়।

/এমকে /এমএইচআর/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনমাহমুদুর রহমান মান্নানাগরিক ঐক্যপ্রতীকজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
ভোটকেন্দ্র স্থাপনে পার্বত্য তিন জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তা নেওয়ার নির্দেশ ইসির
তরমুজ-বাঁশি ও লাউসহ এনসিপিকে ৫০ প্রতীকের তালিকা দিলো ইসি
বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের লাঞ্ছিতের অভিযোগ, এনসিপির সংবাদ সম্মেলন বয়কট
সর্বশেষ খবর
মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
পাকিস্তানকে সহজে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের 
পাকিস্তানকে সহজে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের 
এশিয়া-প্যাসিফিক ফোরাম জলবায়ুতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা দিতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা
এশিয়া-প্যাসিফিক ফোরাম জলবায়ুতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা দিতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা
আহমেদাবাদে প্রথম দিনেই ভারতের দাপট
আহমেদাবাদে প্রথম দিনেই ভারতের দাপট
সর্বাধিক পঠিত
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media