জুলাই জাতীয় সনদে সই করবে না বামপন্থি ৪ দল ও গণফোরাম

আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠেয় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বামপন্থি চারটি দল ও গণফোরাম।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ডাকা জরুরি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানা।
মাসুদ রানা বলেন, 'আমরা পাঁচটি দল সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বর্জন করব।'
দলগুলো হলো- বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ জাসদ ও গণফোরাম।
মাসুদ রানা সাংবাদিকদের বলেন, সংবিধানের মূলনীতির আলোচনাটি এই উদ্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। আদর্শিক-রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা উচিত। কারণ, এ ব্যাপারে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সম্ভব নয়। তাই এই অংশে আলোচনার সময়ে আমরাসহ চারটি দল ওয়াকআউট করেছিলাম। এর বাইরেও দুটি দল 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়েছে।
তিনি বলেন, আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম এই বিষয়টি বাদ দিয়ে সনদ রচিত হবে। কিন্তু চূড়ান্ত খসড়ায় সেটার প্রতিফলন আমরা দেখলাম না। আমাদের জাতি গঠনের ইতিহাসও সনদে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।
এদিকে গণফোরাম হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত টেলিগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত থাকবে— এটি নিশ্চিত করা না হলে তারা স্বাক্ষর করবে না।