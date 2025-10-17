X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানে যাচ্ছে না এনসিপি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৫আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৫
জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দিবাগত রাতে দলটির যুগ্ম সদস্য সচিব মুশফিক উস সালেহীনের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়, এই সই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সনদের কোনও আইনি ভিত্তি অর্জিত হবে না। এটি শুধু মাত্র আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে। এনসিপি বহুবার স্পষ্টভাবে আইনি ভিত্তির প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে। আইনি ভিত্তি নিশ্চিত হওয়ার আগে এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’-এর মতো আরেকটি একপাক্ষিক দলিলে পরিণত হবে।

তবে, ঐকমত্য কমিশন যেহেতু সময় বৃদ্ধি করেছে, এনসিপি কমিশনের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবে। দাবি পূরণ হলে, পরবর্তী সময়ে এনসিপি সই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিজুলাই সনদ
পল্লী বিদ্যুতের কন্ট্রোল রুমে আগুন, বিদ্যুৎহীন ৫ উপজেলা
রাকসুর ভিপি-এজিএস শিবির প্যানেলের, সাবেক সমন্বয়ক জিএস নির্বাচিত
দিনাজপুরে ৪৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবাই ফেল, নেওয়া হবে ব্যবস্থা
টিভিতে আজকের খেলা (১৭ অক্টোবর, ২০২৫)
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
