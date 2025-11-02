X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
গণভোটের সময় নিয়ে কুতর্ক এড়িয়ে চলুন: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:২০আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৩১
কথা বলছেন নাসিরুদ্দিন পাটওয়ারী

বিএনপি ও জামায়াতের উদ্দেশে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, গণভোটের সময়টা নিয়ে আপনারা কুতর্ক এড়িয়ে চলুন।

রবিবার (২ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘এখন গণভোট নিয়ে বিএনপি ও জামায়াত মুখোমুখি অবস্থানে আছে। আমরা দুই দলের কাছে আহ্বান রাখবো, আপনাদের এ ধরনের যুদ্ধ নির্বাচনকে ব্যহত করবে, নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দলকে আহ্বান জানাবো, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।’

গণভোট নিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গণভোট ইলেকশনের দিনও হতে পারে আগেও হতে পারে। এটা নিয়ে কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম গণভোটটা যাতে সুষ্ঠু হয় এবং গণভোটে যাতে মানুষের অংশগ্রহণটা ভয় ভীতিহীনভাবে নিশ্চিত করানো যায়।  সেটার জন্য কাজ করার জন্য। কারণ গণভোট আগে দিলে যে উপকারিতা, ইলেকশনের দিন দিলেও একই উপকারিতা। কিন্তু এখানে কথা হয়ে থাকে যে গণভোটটা আগে হলে সংস্কার নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা উদ্দীপনা কাজ করবে। প্রচার-প্রচারণা বেশি করতে পারবে, সেটার একটা পজিটিভ দিক রয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে ফ্লেক্সিবল, গণভোট ওইদিন হলেও যে ফলাফল আসবে আগে হলেও একই ফল আসবে। সেটা নিয়ে কেন দুই দল মারামারি করবে। আমরা মারামারিতে অবতীর্ণ হবো– এটার কোনও যৌক্তিকতা নেই।’

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, ‘উপদেষ্টা আসিফ নজরলকে একটা চিঠি দিয়েছেন সালাউদ্দিন আহমেদ। সেখানে তাদের গোপন প্রেমের কথা বলেছেন। আপনারা আশ্বস্ত করায় আমরা চুপ ছিলাম। আপনারা রাষ্ট্রকে নিজেদের গোপন প্রেমের কারখানা বানাবেন না। এটা বাংলাদেশে একটা নজিরবিহীন ঘটনা। আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে জানাবো, আপনার উপদেষ্টা মন্ডলীতে যারা রয়েছেন, তারা যদি বিভিন্ন দলের সঙ্গে এ ধরনের গোপন প্রেম করে থাকেন তাহলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যে যাত্রা সেটা ব্যহত হবে।’

ভোটে জোট করবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে তো ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে। সোশাল ওয়েতে মসজিদগুলো দখল চলছে। জামায়াত ইসলামীর যে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ এই ফ্যাসিবাদে তো আমরা সঙ্গী হতে পারবো না। আবার বিএনপির যে চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস এটারও সঙ্গী হতে পারবো না। আমরা চাই, আগামীর পার্লামেন্টে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-দুর্নীতি না থাকুক। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদও না থাকুক।’

/এএজে/আরকে/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিগণভোট
