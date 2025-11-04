X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৬আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৬
ত্রয়োদশ জাতীয়  নির্বাচনকে সামনে রেখে ‘কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি’ গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। কমিটির প্রধান দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আর সেক্রেটারি করা হয়েছে সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারাকে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

এতে বলা হয়, ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, প্রার্থী বাছাই, মাঠ পর্যায়ের সমন্বয়, আইনি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম, মিডিয়া ও প্রচারণা, এবং প্রশিক্ষণ ও মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে 'কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি' গঠন করেছে এনসিপি।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- আরিফুল ইসলাম আদীব, মাহবুব আলম মাহির, খালেদ সাইফুল্লাহ, এহতেশাম হক, অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন, আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা, অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর, সাইফুল্লাহ হায়দার ও অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম।

বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
