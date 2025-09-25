মিরপুর ৬০ ফিট রোডে মীনা বাজারের নতুন আউটলেট উদ্বোধন

সুপারশপ ব্র্যান্ড মীনা বাজার সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় মিরপুর ৬০ ফিট রোডে (মনিপুর বয়েজ স্কুলের বিপরীতে) নতুন আউটলেট উদ্বোধন করেছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নতুন এই আউটলেটটি উদ্বোধন করেন মীনা বাজারের চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) শামীম আহমেদ জাইগীরদার ও সম্মানিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবসায়িক অংশীদাররা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট হেড ফরিদুর রেজা, অপারেশন হেড রাকিব হোসেন খান এবং মীনা বাজারের অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তারা।
উদ্বোধনকালে শামীম আহমেদ জাইগীরদার বলেন, ‘মিরপুর ৬০ ফিট রোডে আমাদের নতুন আউটলেট চালু করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। উন্নত সুবিধা ও গ্রাহককেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত যে এই আউটলেট গ্রাহকদের জন্য সহজ ও ঝামেলাহীন কেনাকাটার অভিজ্ঞতা এনে দেবে।’
মিরপুর ৬০ ফিট এলাকার বাসিন্দারা ০১৯৩৩-১১৭৭৫৫ নম্বরে কল করে হোম ডেলিভারি সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও meenabazaronline.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করে অনলাইনে কেনাকাটার সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের পণ্য ও সেবার মান বজায় রেখে প্রতিযোগিতামূলক দামে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে মীনা বাজার এগিয়ে যাচ্ছে বলেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।