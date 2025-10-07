X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
জাতীয় অ্যামেচার গলফ র‌্যাংকিংয়ে সোনিয়া ও আবু বকর চ্যাম্পিয়ন

বাংলা ট্রবিউন রিপোর্ট
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫২আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০২
অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কার হাতে বিজয়ীরা

জাতীয় অ্যামেচার গলফ র‌্যাংকিং টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সোনিয়া আক্তার ও আবু বকর সিদ্দিক।

বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন সারা দেশের ১৭টি গলফ ক্লাবের ৭২ জন অ্যামেচার গলফার।

পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন সৈনিক আবু বকর সিদ্দিক পারের চেয়ে ৫ শট বেশি খেলে চ্যাম্পিয়ন হন। নারী এককে শিরোপা জয় করেন সৈনিক সোনিয়া আক্তার।

শিরোপা জয়ের পর আবু বকর সিদ্দিক বলেছেন, ‘আমার স্বপ্ন অনেক বড় গলফার হওয়া। এরপর আমি পেশাদার হবো। তখন যেন বাংলাদেশের পতকা বহন করতে পারি। গলফার হিসেবে দেশের সম্মান বয়ে আনতে পারি।’

নারী এককে চ্যাম্পিয়ন সোনিয়া আক্তার বলেন, ‘খুবই ভালো লাগছে। যেকোনও শিরোপা জয়ই অনেক আনন্দের। র‌্যাংকিং টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া অনেক বড় প্রাপ্তি।’

কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকালে বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশনের কার্যনিবার্হী কমিটির সদস্য ও টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আনিসুজ্জামান, বীর প্রতীক।

পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশনের অর্গানাইজিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. সানাউল হক।

