ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতে উচ্ছ্বসিত এমবাপ্পে

ইউরোপের শীর্ষ লিগে ২০২৪-২০২৫ মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা কিলিয়ানো এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে লা লিগায় অভিষেকেই ৩১ গোল করেন ফরাসি এই তারকা। ইউরোপিয় স্পোর্টস মিডিয়া গোল্ডেন বুটের পুরস্কারটি তার জন্যই রেখেছিল। ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতে উচ্ছ্বসিত এমবাপে।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রেসিডেন্সিয়াল বক্সে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) এমবাপ্পের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেস ও কোচ জাবি আলোন্সোসহ দলের সব খেলোয়াড়।
এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদের তৃতীয় খেলোয়াড় হয়ে এমন পুরস্কার জিতেছেন। এর আগে সবশেষ ২০১৪-১৫ মৌসুমে জিতেছিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। পর্তুগাল কিংবদন্তি মোট চারবার পেয়েছেন এই স্বীকৃতি। তবে রেকর্ড ছয়বার পেয়েছেন বার্সেলোনা কিংবদন্তি লিওনেল মেসি।
সবশেষ ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন, তার আগের মৌসুমে আর্লিং হলান্ড। এই দুজনের আগে টানা দুই মৌসুমে জেতেন রবার্ত লেভানদোভস্কি।
২৬ বছর বয়সী এমবাপ্পে পুরস্কার জিতে উচ্ছ্বসিত। ক্লাবের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গোল্ডেন বুট জেতা আমার জন্য আনন্দের। আমার ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ এক মুহূর্ত, প্রথমবার আমি এই পুরস্কার জিতেছি। একজন ফরোয়ার্ড হিসেবে আমার কাছে এর মূল্য অনেক। ক্লাব, চিকিৎসক, স্টাফদের ধন্যবাদ জানাতে চাই; যারা মাঠের ভেতরে ও বাইরে আমাকে সাহায্য করেছেন। আশা করি, আবারও এটি জিতবো, পরের বছর। (চলমান মৌসুমে) আমি ভালো শুরু করেছি।’
এমবাপ্পে বলেন, ‘আমাদের অসাধারণ এক দল আছে। আশা করি, এই বছর আমরা গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জিতবো। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দলীয় সাফল্য। আশা করি, অনেক বছর এখানে থাকবো এবং এ ধরনের পুরস্কার আরও অনেকবার জিতবো।’