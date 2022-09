বাকযুদ্ধে উত্তপ্ত বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ, এবার যুক্ত জয়াবর্ধনে

যেন বিশ্বকাপের ফাইনাল! বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা মাঠে নামার আগে কথা লড়াই যেভাবে চলছে, তাতে সেটি মনে করলেও ভুল হবে না। একবার শ্রীলঙ্কা তো পরক্ষণে বাংলাদেশের জবাব। এশিয়া কাপে দুই দলের লড়াইয়ের আগে তাই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। যার সর্বশেষ সংযোজন মাহেলা জয়াবর্ধনের টুইট।

এবারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কা কারোরই শুরুটা ভালো হয়নি। হেরেছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে জিততেই হবে। যারা জিতবে চলে যাবে সুপার ফোরে, হারলে ধরতে হবে দেশে ফেরার ফ্লাইট। বলার অপেক্ষা রাখে ‍না কতটা উত্তেজনাকর ম্যাচ হতে যাচ্ছে আজ (বৃহস্পতিবার) দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। তবে মাঠে নামার আগেই কথার লড়াইয়ে আগুনে পরিস্থিতি।

শুরুটা হয়েছিল লঙ্কান অধিনায়ক দাসুন শানাকার বক্তব্যে। পরে মেহেদী হাসান মিরাজ হয়ে খালেদ মাহমুদ সুজনের জবাবে তৈরি হয় যুদ্ধের আবহ। তারই রেশ ধরে এবার জয়াবর্ধনের টুইটে এই কথার লড়াই পেলো নতুন মাত্রা।

বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণ নিয়েই মূলত শুরু হয়েছিল বাকযুদ্ধ। শানাকা জানিয়েছিলেন, ‍বাংলাদেশে সাকিব আল হাসান ও মোস্তাফিজুর রহমান ছাড়া বিশ্বমানের কোনও বোলার নেই। যদিও তার কথার সঙ্গে একমত হতে পারেননি আফগান লেগ স্পিনার রশিদ খান। আর মিরাজ লঙ্কান অধিনায়কের মন্তব্যের জবাবে জানিয়েছিলেন, মাঠেই প্রমাণ হবে।

কিন্তু সুজন কোনও রাখঢাক না রেখে কড়া জবাব দিয়েছেন ম্যাচের আগে। বাংলাদেশ টিম ডিরেক্টরের বক্তব্য ছিল, ‘দাসুন শানাকা বলেছে- আমাদের মাত্র দুজন বোলার আছে, তাই তো? আমি তো শ্রীলঙ্কার কোনও বোলারই দেখি না। বাংলাদেশে অন্তত দুজন আছে- সাকিব ও মোস্তাফিজ। আমি তো তাদের সাকিব-মোস্তাফিজের মতো বিশ্বমানের কোনও বোলার দেখি না।’

সুজনের এই বক্তব্যের ভিডিও মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিও টু্ইটারে শেয়ার করে জয়াবর্ধনে লিখেছেন, ‘দেখে মনে হচ্ছে শ্রীলঙ্কার বোলারদের এখন ক্লাস দেখানোর সময় এসেছে। এবং মাঠে কারা আছে, সেটি দেখানোর সময় হয়েছে ব্যাটারদের।’

দল ও দলের বাইরে এই ধরনের বক্তব্য-মন্তব্যে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। পাশাপাশি দুবাইয়ের ম্যাচটি টিকে থাকার লড়াই বলে উত্তাপ ছড়াচ্ছে আরও বেশি। কথার লড়াই পেরিয়ে মাঠের লড়াইয়ে জিতবে কে? আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হতে যাওয়া দ্বৈরথে পাওয়া যাবে উত্তর।

Looks like it’s time for @OfficialSLC bowlers to show the class and batters to show who they are on the field..