X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ দেখেন আকরাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৮আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৮
সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন আকরাম খান।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর মাঠে গড়াবে এশিয়া কাপ। এবারের আসরে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ দেখছেন সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান। বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকে এমনটাই জানান তিনি।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেছে তিনবার। ২০১২ সালের ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে খুব কাছে গিয়েও হার দেখেছে তারা। এরপর ২০১৬ সালের ফাইনালে হারে ভারতের কাছে। ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলে বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে সেবারও ভারতের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় দলের। এরপর দুই আসর চলে গেলেও আর ফাইনালে খেলতে পারেনি।

দল নিয়ে নিজের প্রত্যাশার কথা বলতে গিয়ে আকরাম বলেছেন, ‘১০০% (চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ)। আপনি যদি ফাইনাল খেলতে পারেন তাহলে চ্যাম্পিয়ন কেন হতে পারবেন না? বিশ্বাসটা আছে, শতভাগ আছে। টি-টোয়েন্টিতে মনে করবেন না অতি আত্মবিশ্বাসী। যদি ঠিকঠাক ক্রিকেট আমরা খেলি।’

আগের আসরগুলোর উদাহরণ দিতে গিয়ে আকরাম বলেছেন, ‘টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে কেউ কিছু বলতে পারে না। যে ভালো খেলবে সে জিতবে এবং এক-দুইটা ওভারে কিন্তু খেলা বদলে যায়। আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমাদের খুব ভালো একটা সম্ভাবনা আছে। যেহেতু আমরা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সিরিজ জিতেছি, পাকিস্তানের মতো দলকে হারিয়েছি। যদি আমরা ঠিকঠাক ক্রিকেট খেলি—আমরা খেলোয়াড়রা যে ধরনের ক্রিকেট খেলে সেটা যদি খেলে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো করবো।’

আসন্ন এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ১১ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের অন্য দুই প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। তাদের সবগুলো ম্যাচই আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত হবে।

/আরআই/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেটএশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
বাসায় বসে থাকার চেয়ে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি খেলা ভালো: সোহান
এশিয়া কাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা আফগানিস্তানের
এশিয়া কাপ দিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ফিরতে পারেন বাবর
সর্বশেষ খবর
রাঙামাটিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত, আশ্রয়কেন্দ্রে ১৮২ পরিবার
রাঙামাটিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত, আশ্রয়কেন্দ্রে ১৮২ পরিবার
৭ হাজার চিকিৎসকের পদোন্নতি হবে, নিয়োগ সাড়ে ৬ হাজার: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
৭ হাজার চিকিৎসকের পদোন্নতি হবে, নিয়োগ সাড়ে ৬ হাজার: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী এক বছরে অনেক অর্জন হয়েছে: বাণিজ্য উপদেষ্টা
জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী এক বছরে অনেক অর্জন হয়েছে: বাণিজ্য উপদেষ্টা
শিল্প, সেবা ও নির্মাণ খাতে প্রাণচাঞ্চল্য
অর্থনীতিতে গতি ফিরছে, জুলাইয়ে পিএমআই ৬১.৫শিল্প, সেবা ও নির্মাণ খাতে প্রাণচাঞ্চল্য
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media