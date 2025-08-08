X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লর্ডসের ঘাস বিক্রি হবে, টুকরা প্রতি ৫০ পাউন্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৯আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৯
লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড

ক্রিকেটের তীর্থস্থান বলা হয় লর্ডসকে। শতবছরের ঐতিহ্যবাহী এই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অগণিত জাদুকরী মুহূর্ত তৈরি হয়েছে। এই মাঠের কিছু অংশ যদি নিজের কাছে রাখা যায়, কেমন হবে? সেই সুযোগ এবার মিলছে। লর্ডসে আউটফিল্ডের ঘাস বিক্রি করা হবে, প্রতি টুকরার মূল্য ৫০ পাউন্ড!

২৩ বছরে প্রথমবার ঘাস তুলে নতুন করে লাগানো হবে। তুলে ফেলা ঘাস কাজে লাগানো হবে তহবিল সংগ্রহে। প্রতি টুকরার আকার ১.২ মিটার বাই ০.৬ মিটার।

মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ‘এমসিসি ফাউন্ডেশনের জন্য তহবিল সংগ্রহ ক রতে এবং ক্রিকেট মাঠের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে আমরা সবকল সদস্যকে লর্ডস টার্ফের একটি টুকরার মালিক হওয়ার সুযোগ দিচ্ছি, সেই মঞ্চের অংশ যেখানে অসংখ্য জাদুকরী মুহূর্ত তৈরি হয়েছে।’

ওই বিজ্ঞপ্তিতে কেবল ২৫ হাজার সদস্যের কথা বলা হলেও সাধারণ মানুষও তুলে ফেলা ঘাসের টুকরার মালিক হতে পারবে। ঘাস বিক্রির ১০ শতাংশ অর্থ এমসিসি ফাউন্ডেশনের তহবিলে যাবে, বাকি অর্থ এই মাঠের অবকাঠামোগত উন্নয়নে খরচ করা হবে।

মাঠের কাজ শুরু হবে সেপ্টেম্বরে, তবে ২০ পিচ স্কয়ার অক্ষত রাখা হবে। উপরের অংশের ১৫ মিলিমিটার ঘাস কেটে ফেলে নতুন বীজ বপন করে পুরোপুরি নতুন একটি ঘাসের স্তর তৈরি করা হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে আউটফিল্ডে ফিল্ডারদের ডাইভে ঘাস উঠে যাওয়ার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধান কিউরেটর কার্ল ম্যাকডারমট দ্য টেলিগ্রাফকে জানান, আরও আগেই আউটফিল্ড সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যস্ত সূচির কারণে সেটা হয়নি। 

২০০২ সালে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে শেষবার ঘাস তোলা হয়। ওইবার ঘাস নিলামে তোলা হয়, প্রতি টুকরা ১০ পাউন্ড করে মোট দাম উঠেছিল ৩৫ হাজার। এক ব্যক্তি ১ হাজার ২৬০ পাউন্ডে ঘাসের একটি পুরো লন কিনে নেন।

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগ থেকে অজ্ঞাত যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগ থেকে অজ্ঞাত যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার
বারো প্রশ্নের মুখোমুখি দুই বিপ্লবী
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাস বারো প্রশ্নের মুখোমুখি দুই বিপ্লবী
বাজারে-লিফটের মধ্যে কী লাউডস্পিকারে তিলাওয়াত ছাড়া যাবে?
বাজারে-লিফটের মধ্যে কী লাউডস্পিকারে তিলাওয়াত ছাড়া যাবে?
বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল আয়নাঘর
বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল আয়নাঘর
সর্বাধিক পঠিত
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media