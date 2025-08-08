নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ২১ বছরের সম্পর্ক শেষ করলেন কার্টার

নিউজিল্যান্ড নারী দলের সাবেক প্রধান কোচ বব কার্টার হাই পারফরম্যান্স কোচের দায়িত্ব ছাড়ছেন। শুক্রবার নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট এই ঘোষণা দেয়। তাতে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তার ২১ বছরের ক্যারিয়ারের অবসান ঘটতে যাচ্ছে।
দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে নিউজিল্যান্ডের পুরুষ ও নারী দলের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন কার্টার। বোর্ডের এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘মনে হচ্ছে আমি স্বপ্নে বাস করেছি। সবার সহযোগিতা ও আমার অবদান আমি অনেক বেশি উপভোগ করেছি। খেলোয়াড় কিংবা দলের সাফল্য অর্জনে আমার অবদান সহায়ক হয়ে থাকলে সেটা দারুণ ব্যাপার। আমি আনন্দিত। তবে আমার মনে হয় নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে সমন্বয়, টিমওয়ার্ক ও সহযোগিতা।’
ইস্ট ইংল্যান্ডের নরফোকে জন্ম কার্টারের। কোচিংয়ে নাম লেখানোর আগে নর্দাম্পটনশায়ার ও ক্যান্টারবুরির হয়ে ৬০টি প্রথম শ্রেণি ও ৫৫ লিস্ট এ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২০০৪ সালে জন ব্রেসওয়েলের সহকারী কোচ হিসেবে নিউজিল্যান্ডে তার শুরু। পাঁচ বছর পর ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি মাইক হেসনের সহকারী কোচ হন। এরপর ২০১৯ সালে হাইডি টিফেনের কাছ থেকে নারী দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন। ২০২০ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২২ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দলের ব্যর্থতার পর পদত্যাগ করেন কার্টার।
তবে সন্তুষ্টচিত্তে নিউজিল্যান্ডের চাকরি ছাড়ছেন বললেন কার্টার। কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ড বেশ ভালো করছে। গত বছর প্রথমবার নারী দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে এবং টেস্ট সিরিজে ভারতকে তাদেরই মাটিতে হারিয়েছে, যা ২০১২ সাল থেকে কেউ করতে পারেনি।