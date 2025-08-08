X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেয়েদের বিশ্বকাপে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের ভেন্যু পাল্টে যেতে পারে!

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৭আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৭
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল

বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ভারত ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দিয়ে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। ২ নভেম্বর ফাইনালও হবে এই ভেন্যুতে, যদি পাকিস্তান না ওঠে। এই শহরেই হবে বাংলাদেশ-ভারত ও একটি সেমিফাইনাল। কিন্তু এই চারটি ম্যাচের সূচি নিয়ে বিসিসিআই ও আইসিসির কপালে ভাঁজ পড়ছে। কারণ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি এখনও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পায়নি কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।

এই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে জুনের এক বিয়োগান্তক ঘটনায়। বেঙ্গালুরুর আইপিএল সাফল্য উদযাপন করতে গিয়ে এই মাঠে পদদলিত হয়ে ১১ জন নিহত হন। বিষয়টি এখন আদালতে তদন্তাধীন। রাজ্য সরকার এখনও ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দেয়নি। সম্প্রতি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা মহারাজা কাপ টি-টোয়েন্টি শহর থেকে মহিশুরে সরিয়ে নেয়। এখন মেয়েদের বিশ্বকাপ ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেছেন, ‘আমরা রাজ্য সরকারের কাছে লিখিত চিঠি দিয়ে অনুমতি চেয়েছি, তাদের জবাবের অপেক্ষায় আছি। এমন নয় যে তারা না বলেছে। সেটাই যদি তাদের নীতি হতো, তাহলে মহারাজা কাপ মহিশুরে নেওয়ার অনুমতি দিতো না। আমরা এখন অপেক্ষা করছি। এখনও সময় আছে, আমরা ধাপে ধাপে এগোচ্ছি।’

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু হবে ২ অক্টোবর পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে। কলম্বোতে তারা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ২০ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাকি পাঁচ ম্যাচ তারা খেলবে ভারতে।

/এফএইচএম/
বিষয়:
নারী ক্রিকেট দল
সম্পর্কিত
নারী বিশ্বকাপ: জ্যোতিদের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে 
নারী বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২ অক্টোবর
নারী ইমার্জিং ওয়ানডে সিরিজদক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে ওয়ানডে সিরিজ শুরু বাংলাদেশের
সর্বশেষ খবর
এখনও পর্যন্ত কিছুই দৃশ্যমান হয়নি
একান্ত সাক্ষাৎকারে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদএখনও পর্যন্ত কিছুই দৃশ্যমান হয়নি
চেন্নাই-অশ্বিনের ছাড়াছাড়ি!
চেন্নাই-অশ্বিনের ছাড়াছাড়ি!
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
সবজিতে স্বস্তি নেই, বেড়েছে ডিম-পেঁয়াজের দামও
সবজিতে স্বস্তি নেই, বেড়েছে ডিম-পেঁয়াজের দামও
সর্বাধিক পঠিত
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
পাঁচ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের তুলা কিনেছে বাংলাদেশ
পাঁচ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের তুলা কিনেছে বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media