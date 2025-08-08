X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
ফাইনালের আগে জিম্বাবুয়েকে হারালো বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:২১
জিম্বাবুয়েতে অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজের লিগে পর্বের শেষ ম্যাচেও জিতলো বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের হারানোর আত্মবিশ্বাস নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনালে খেলবে তারা।

শুক্রবার হারারেতে রিফাত বেগের হাফ সেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে ২৮৪ রান করে বাংলাদেশ। তারপর ৩৫ ওভারে স্বাগতিকদের ১২৪ রানে অলআউট করে।

বড় লক্ষ্য দিয়ে শাহরিয়া আল-আমিনের আঘাতে ১৬ রানে জিম্বাবুয়ের তিন উইকেট তুলে নেয় বাংলাদেশ। তারপর বেনি জুজে ও মার্শাল মাশাভার ৪৩ রানের জুটিতে ছোট প্রতিরোধ গড়ে জিম্বাবুয়ে।

আরেক আঘাতে ৬৪ রানে পঞ্চম উইকেট হারায় স্বাগতিকরা। জুজে ও মিখায়েল ব্লিগনটের ৫৪ রানের জুটিতে একশ পার করে তারা। জুজে সর্বোচ্চ ৪৭ রানে আউট হলে ধস নামে। 

১৯ বলের মধ্যে ৬ রানের ব্যবধানে শেষ ৫ উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। ব্লিগনট দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন।

ম্যাচে নিজেদের শেষ ওভারে আজিজুল হাকিম ও রিজান হোসেন জোড়া আঘাতে তিনটি করে উইকেট নিয়ে সেরা বোলিং করেন। দুটি উইকেট পান শাহরিয়া।

এর আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ রানে ওপেনিং জুটি ভাঙে। রিফাত ও অধিনায়ক আজিজুলের ১১২ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। রিফাত ৭৮ বলে ১০ চার ও ১ ছয়ে ৭৭ রানের ইনিংস খেলে বিদায় নেন। এই জুটি শক্ত ভিত গড়ে দেয় বাংলাদেশকে।

পরের ব্যাটারদের মধ্যে ফারজান আহমেদ (৬) ছাড়া প্রত্যেকে ত্রিশের ঘর পার করেন। রিজানকে (৩০) নিয়ে ৩৬ ও ফরিদ হাসানের সঙ্গে ৩৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে মাঠ ছাড়েন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ (৩৭)।

শেষ দিকে দেবাশীষ দেবা ও ফরিদের ৫১ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে বড় স্কোর গড়ে বাংলাদেশ। ফরিদ ৩৮ ও দেবা ৩৪ রানে অপরাজিত ছিলেন।

জিম্বাবুয়ের পক্ষে সর্বোচ্চ তিন উইকেট নেন শেল্টন মাজভিতোরেরা।

