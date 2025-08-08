X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কনওয়ে, নিকলস, রাচিনের দেড়শতে নিউজিল্যান্ডের রান ৬০০ ছাড়ালো

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৯আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৩
রাচিনের সেঞ্চুরি

ডেভন কনওয়ে, হেনরি নিকলস ও রাচিন রবীন্দ্রের সেঞ্চুরিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রান করেছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় টেস্টে তারা প্রথম ইনিংসে ৪৭৬ রানে এগিয়ে। স্বাগতিকরা ১২৫ রানে অলআউট হয়।

৩ উইকেটে ৬০১ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে নিউজিল্যান্ড। খুব তাড়াতাড়ি ইনিংস ঘোষণা করার ইঙ্গিতও মিলছে না। শ্রান্তক্লান্ত জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ফ্লাট উইকেটে আরও রান তোলার লক্ষ্য তাদের।

কনওয়ে ২০০০ টেস্ট রানের মাইলফলকে পৌঁছেছেন। আড়াই বছর ও ৩২ ইনিংস পর পেলেন প্রথম ও নিজের পঞ্চম শতকের দেখা। নিকলস করেছেন দশম টেস্ট সেঞ্চুরি। রাচিনের এটি তৃতীয় সেঞ্চুরি এবং নিজের দ্রুততম, ১০৪ বলে।

নিকলসের সেঞ্চুরি

জিম্বাবুয়ের তিন বোলার দিয়েছেন ৩ অঙ্কের ঘরে রান। ব্লেসিং মুজারাবানি, ট্রেভর গোয়ান্ডু ও ভিনসেন্ট মাসেকেসা একশর বেশি রান হজম করেছেন। উইকেট পেতে জিম্বাবুয়ে সাত বোলারকে ব্যবহার করলেও এই তিনজনই কেবল স্বীকৃত বোলার। শুক্রবার ৯১ ওভারসহ মোট ১৩০ ওভার বল করে কেবল তিন উইকেট নিতে পেরেছে স্বাগতিকরা।

দ্বিতীয় সকালে ১ উইকেটে ১৭৪ রানে খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। জিম্বাবুয়ের চেয়ে ৪৯ রানে এগিয়ে ছিল তারা। নাইটওয়াচার জ্যাকব ডাফিকে (৩৬) ফেরান মাসেকেসা। তারপর নিকলস ও কনওয়ের ১১০ রানের জুটি।

সেঞ্চুরি করেছেন কনওয়ে

কনওয়ে ২৪৫ বলে ১৮ চারে ১৫৩ রানে মুজারাবানির শিকার হন। তারপর নিকলস ও রাচিন সারাদিন পার করে দেন। শেষ দিকে তারা ছিলেন আগ্রাসী। শেষ ১১ ওভারে দুজনে মিলে ৮৮ রান তোলেন। দুজনেই দেড়শ পার করেন। তাতে টেস্ট ইতিহাসে তৃতীয়বার তিন ব্যাটারের এক ইনিংসে দেড়শ ছাড়ানোর ঘটনা ঘটে।

নিকলস ১৫০ রানে ও রাচিন ১৬৫ রানে অপরাজিত ছিলেন। তাদের হার না মানা জুটি ২৫৬ রান তুলে দিন শেষ করে।

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
বোনকে সাঁতার শেখানোর সময় ডুবে মারা গেলো দুজনই
বোনকে সাঁতার শেখানোর সময় ডুবে মারা গেলো দুজনই
কনওয়ে, নিকলস, রাচিনের দেড়শতে নিউজিল্যান্ডের রান ৬০০ ছাড়ালো
কনওয়ে, নিকলস, রাচিনের দেড়শতে নিউজিল্যান্ডের রান ৬০০ ছাড়ালো
ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে মার্কিন অস্ত্র কেনা স্থগিত করেছে ভারত: রয়টার্স
ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে মার্কিন অস্ত্র কেনা স্থগিত করেছে ভারত: রয়টার্স
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নের’ নিন্দা ২০২ শিক্ষকের
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নের’ নিন্দা ২০২ শিক্ষকের
সর্বাধিক পঠিত
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media