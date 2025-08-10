তীব্র সমালোচনার মুখে ফাহিম বললেন, ‘সততার সঙ্গে কাজ করছি, কে কী বললো ভাবছি না’

X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৯আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৯
নাজমুল আবেদীন ফাহিম

সাকিব-মুশফিকদের গুরু ও বিশ্লেষক হিসেবে নাজমুল আবেদীন ফাহিম ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। সেই শ্রদ্ধার জায়গাটি কিছুটা হলেও নড়বড়ে হয়ে গেছে। ক্রিকেট বোর্ডে পরিচালক হয়ে আসার পর থেকেই তাকে ঘিরে তীব্র সমালোচনা। তাকে নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ ঝারলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন। কিছুদিন আগে তামিম ইকবাল সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, একের পর এক ফাহিমের বিদেশ সফরে দেশের ক্রিকেটের লাভ হচ্ছে না।

ফাহিমের সমালোচনা করতে গিয়ে সুজন বলেছিলেন, ‘শান্তকে যেভাবে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা পেশাগতভাবে করা হয়নি। আমি বলবো, বিসিবি খুবই বাজে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সফরে যাওয়ার এক দিন আগে কেন দুই অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলতে হবে? আমি মনে করি, অপারেশন্স চেয়ারম্যান হিসেবে এখানেই উনি ব্যর্থ। উনার উচিত ছিল বোর্ডের সঙ্গে কথা বলা যে সফরের আগে অধিনায়ক পরিবর্তন না করা হোক।’

সাবেক ক্রিকেটারদের এমন সমালোচনা নিয়ে ফাহিম স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। রবিবার বোর্ড সভা শেষে গণমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, ‘এই ব্যাপারটি নিয়ে একেবারেই আলোচনা করতে চাই না। একটি দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি। দেশের ক্রিকেট যেন ভালোভাবে চলে। আমি চেষ্টা করছি স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে এই কাজটা করার। কে কী মনে করে, কে কী বললো এটা নিয়ে আমি ভাবছি না। যতদিন আমার কাজ করার সুযোগ থাকবে আমি কাজ করবো এবং আমার মতো করেই কাজ করবো।’

