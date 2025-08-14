X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাবাদার বলে আঘাত, সাদা বলের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ওয়েন

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৬আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫০
রাবাদার বলে হেলমেটে আঘাত পান ওয়েন।

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে কাগিসো রাবাদার বলে হেলমেটে আঘাত পেয়েছিলেন অজি অলরাউন্ডার মিচেল ওয়েল। কনকাশন জটিলতা থাকায় সাদা বলের বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি।  

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৫৩ রানে হেরে যাওয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে শারীরিক পরীক্ষায় পাস করলেও পরে কনকাশন জটিলতা দেখা দেয় তার। 

এর ফলে এখন তাকে নিয়ম অনুযায়ী ১২ দিনের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সরে দাঁড়াতে হবে। যে কারণে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টি তো বটেই, ওয়ানডে সিরিজেও খেলা হচ্ছে না। ফলে ওয়ানডেতে তার সম্ভাব্য অভিষেক আপাতত হচ্ছে না। 

ওয়ানডে সিরিজ খেলা হবে না ব্যাটার ম্যাট শর্ট ও ফাস্ট বোলার ল্যান্স মরিসেরও। পিঠের চোটে ছিটকে গেছেন তারা। তাদের বদলে স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছেন অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডি ও ম্যাথু কুনেমান। 

টি-টোয়েন্টি সিরিজটি এখন ১-১ সমতায়। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ১৭ রানে। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল
সম্পর্কিত
বাজে বোলিংয়ের রেকর্ড রশিদ খানের
জুলাই মাসের সেরা ভারতের অধিনায়ক
এই বছরেই ওয়ানডে থেকে অবসরে যাবেন রোহিত-কোহলি!
সর্বশেষ খবর
পানিতে টইটম্বুর তিস্তা আগ্রাসী হচ্ছে, বন্যা পরিস্থিতির অবনতি
পানিতে টইটম্বুর তিস্তা আগ্রাসী হচ্ছে, বন্যা পরিস্থিতির অবনতি
গ্ল্যাম মেকআপ কী জানেন?
গ্ল্যাম মেকআপ কী জানেন?
ফুলেল শ্রদ্ধায় যতীন সরকারের শেষ বিদায়
ফুলেল শ্রদ্ধায় যতীন সরকারের শেষ বিদায়
কক্সবাজার বিমানবন্দর প্রস্তুত: অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু
কক্সবাজার বিমানবন্দর প্রস্তুত: অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু
সর্বাধিক পঠিত
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন