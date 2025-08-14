রাবাদার বলে আঘাত, সাদা বলের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ওয়েন

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে কাগিসো রাবাদার বলে হেলমেটে আঘাত পেয়েছিলেন অজি অলরাউন্ডার মিচেল ওয়েল। কনকাশন জটিলতা থাকায় সাদা বলের বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি।
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৫৩ রানে হেরে যাওয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে শারীরিক পরীক্ষায় পাস করলেও পরে কনকাশন জটিলতা দেখা দেয় তার।
এর ফলে এখন তাকে নিয়ম অনুযায়ী ১২ দিনের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সরে দাঁড়াতে হবে। যে কারণে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টি তো বটেই, ওয়ানডে সিরিজেও খেলা হচ্ছে না। ফলে ওয়ানডেতে তার সম্ভাব্য অভিষেক আপাতত হচ্ছে না।
ওয়ানডে সিরিজ খেলা হবে না ব্যাটার ম্যাট শর্ট ও ফাস্ট বোলার ল্যান্স মরিসেরও। পিঠের চোটে ছিটকে গেছেন তারা। তাদের বদলে স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছেন অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডি ও ম্যাথু কুনেমান।
টি-টোয়েন্টি সিরিজটি এখন ১-১ সমতায়। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ১৭ রানে।