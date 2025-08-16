১৩৬ বছরের রেকর্ড ভেঙে ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক বেথেল

সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড ৯টি সাদা বলের ম্যাচ খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে তারা। আর আয়ারল্যান্ডে খেলবে তিনটি টি-টোয়েন্টি। এই সফরের জন্য কম শক্তির দল বাছাই করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড এবং এই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে জ্যাকব বেথেলকে। ১৩টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা এই অলরাউন্ডার হতে যাচ্ছেন ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক।
১৮৮৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একটি টেস্টে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেন ২৩ বছর ও ১৪৪ দিন বয়সী মন্টি বাউডেন। ১৩৬ বছর ধরে অক্ষত থাকা রেকর্ড এবার ভাঙছেন ২১ বছরের বেথেল।
সাদা বলের নিয়মিত অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ও ইংল্যান্ডের সব ফরম্যাটের অন্য খেলোয়াড়দের বিশ্রামে রাখা হবে আয়ারল্যান্ড সফরে।
বেথেল বিবিসি স্পোর্টকে বলেন, ‘এটা অবশ্যই দারুণ খবর। কয়েক ঘণ্টা আগে শুনেছি। প্রথম অনুভূতি গর্বের। এখনও মিলিয়ে যায়নি। আমি অধীর অপেক্ষায় আছি নেতৃত্ব দিতে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে বিশাল সম্মানের।’
আয়ারল্যান্ড সফরের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মৌসুমের শেষ হোম সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে সিরিজের দলে নতুন মুখ হ্যাম্পশায়ার বোলার সনি বেকার। দ্য হান্ড্রেডে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়ে চার ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছেন তিনি।
লেগ স্পিনার রেহান আহমেদকেও ওয়ানডে স্কোয়াডে ফেরানো হয়েছে। ব্রুকের নেতৃত্বে ঘোষিত দলে আছেন জোফরা আর্চার, জেমি ওভারটন ও সাকিব মাহমুদ। কোনও দলে জায়গা হয়নি ফাস্ট বোলার মার্ক উডের। পিতৃত্বকালীন ছুটি শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন ফিল সল্ট।
ডাবলিনের সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ব্রুক, আর্চার, কার্স, জো রুট, বেন ডাকেট ও জেমি স্মিথের মতো তারকাদের।
দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য ইংল্যান্ডের ওয়ানডে দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জোফরা আর্চার, সনি বেকার, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার (উইকেটরক্ষক), ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ, জো রুট, জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক)।
দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জোফরা আর্চার, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার (উইকেটরক্ষক), ব্রাইডন কার্স, লিয়াম ডওসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), লুক উড।
আয়ারল্যান্ডের জন্য ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দল: জ্যাকব বেথেল (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, সনি বেকার, টম ব্যান্টন, জস বাটলার (উইকেটরক্ষক), লিয়াম ডসন, টম হার্টলি, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, ম্যাথু পটস, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট (উইকেটরক্ষক), লুক উড।