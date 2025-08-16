X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
কোয়াব পরিচালনা কমিটিতে থাকছেন নারী ক্রিকেটার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৫আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৫
নারী ক্রিকেট দল

ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সংগঠনের কয়েকটি সভায় থাকতে না পেরে ‘লিঙ্গ বৈষম্যের’ অভিযোগ করে ক্ষোভ জানান বাংলাদেশ নারী দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি ও রুমানা আহমেদ। অবশেষে রুমানা ও সাবেক ক্রিকেটার জেসিয়া ইসলাম জেসিসহ ৬০-৭০ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল শুক্রবার।

আগের সভাগুলো বিসিবি কার্যালয়ে হলেও গতকাল হয়েছে ডিওএইচএস এলাকার একটি কফি শপে। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে সেখানে ৬০-৭০ জন ক্রিকেটারের অংশগ্রহণে কোয়াবের আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে হয়েছে এই সভা। বৈঠকে মূল আলোচনা ছিল কীভাবে নারী ক্রিকেটারদের ভূমিকা বাড়ানো যায়। পাশাপাশি ক্রিকেটাদের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করা নিয়েও আলোচনা করা হয়।  কোয়াবের পরিচালনা কমিটিতে নারীবিষয়ক একটি পদে নারী ক্রিকেটারকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। ২১ আগস্টের মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হবে। ২৩ থেকে ২৬ আগস্ট ভোটার তালিকার বৈধ প্রার্থীরা কোয়াব নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন।

ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াবের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে তৈরি হয়েছে সমালোচনা। কারণ, নতুন নিয়ম অনুযায়ী এবার ভোটাধিকার ও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ সীমিত করা হয়েছে নির্দিষ্ট শ্রেণির ক্রিকেটারদের মধ্যে। নতুন নিয়মে শুধু বর্তমান ও সাবেক জাতীয় দলের ক্রিকেটার এবং বর্তমান প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটাররাই ভোট দিতে পারবেন। এর ফলে সাবেক প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার, সাবেক ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ও প্রথম-দ্বিতীয় বিভাগে খেলা ক্রিকেটারদের ভোটাধিকার নেই। স্বাভাবিকভাবেই, তারা প্রার্থীও হতে পারবেন না। তবে জাতীয় দলের বর্তমান বা সাবেক ক্রিকেটাররা সদস্য হয়ে প্রার্থী হতে পারবেন এবং নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

বিষয়:
নারী ক্রিকেট দল
