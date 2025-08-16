X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
অক্টোবরে আফগানদের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১১আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১২
আফগানিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ শেষেও ব্যস্ত সময় কাটাবে বাংলাদেশ দল। কুড়ি ওভারের এশিয়া কাপ শেষে আরব আমিরাতে সাদা বলের সিরিজ খেলবে মেহেদী হাসান মিরাজরা। ৩টি টি-টোয়েন্টি ও তিনটি ওয়ানডে সিরিজের সূচি আজ শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যকার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২ অক্টোবর। বাকি দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৪ ও ৬ অক্টোবর। এরপর দুই দিনের বিরতি দিয়ে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ম্যাচগুলো মাঠে গড়াবে যথাক্রমে ৯, ১১ ও ১৪ অক্টোবর।

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নিয়ে এসিবির প্রধান নির্বাহী নাসিব খান বলেছেন, ‘বাংলাদেশকে এই সিরিজে আতিথ্য দিতে পেরে আমরা গর্বিত। এই সফর আমাদের অংশীদারত্বের দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষ ভেন্যুতে বিশ্বমানের ক্রিকেট আয়োজনের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সিরিজে দেখতে পাবেন সমর্থকেরা।’

আফগানদের বিপক্ষে এই সিরিজের আগে বাংলাদেশ দল এশিয়া কাপে অংশ নেবে।  এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ যদি এশিয়া কাপের সুপার ফোরে উঠে, তাহলে আর দেশে ফিরবে না বাংলাদেশ। সেখানে থেকেই পরবর্তী সিরিজের প্রস্তুতি নেবে। 

বাংলাদেশ ক্রিকেট
